Alluvione a Castrocaro, lavori di pulizia proseguono, domande di risarcimento in aumento

Superata la fase ‘calda’ dell’emergenza alluvione, a Castrocaro Terme e Terra del Sole si guarda avanti e si lavora senza sosta in vista di un ritorno alla normalità. Come può notare chi transita lungo il territorio comunale, prosegue l’attività dei tecnici, in questi giorni alle prese con la pulizia dei fiumi: concluso l’intervento in località Montecchio, ora tocca alla rimozione delle enormi cataste di legname sotto il ponte di via Conti.

Il Comune invita i cittadini a "prestare particolare attenzione alle operazioni in corso nel sottostante parcheggio – si legge in una nota diffusa sui social dagli uffici di viale Marconi 81 –. Si stanno inoltre pianificando interventi di lavaggio stradale per situazioni puntuali, che, terminati i lavori sul fiume, riguarderanno anche il parcheggio di via Conti".

Nella grande area di sosta sono all’opera mezzi impiegati non solo nella raccolta ma anche nella triturazione dei tronchi per velocizzarne il trasporto. Ancora complessa la situazione nel parco fluviale, tuttora inaccessibile: l’ingresso è severamente vietato per garantire l’incolumità delle persone.

Sta crescendo intanto il numero delle domande per l’immediato sostegno, inoltrate da coloro che hanno subito danni: al momento si sfiora la cinquantina di richieste risarcitorie. "L’alluvione ci ha lasciato situazioni veramente complesse da risolvere tempestivamente – dichiara il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole Francesco Billi, che nei giorni scorsi ha relazionato puntualmente sulla situazione in consiglio comunale –. Alcune di queste riguardano solo il pubblico, altre interessano anche i privati. E’ l’intero sistema del territorio a dover essere rimesso in sicurezza".

Francesca Miccoli