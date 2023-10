Alluvione, amministratori a confronto

È in programma oggi 20.30 nella sala del Consiglio provinciale di Forlì Cesena (piazza Morgagni 9, Forlì), un’iniziativa per approfondire e riflettere sui temi cruciali per la ripartenza e ricostruzione post-alluvione, dalla messa in sicurezza del territorio sotto il profilo idrogeologico, alle misure a mitigazione degli effetti del mutamento climatico, alle nuove riflessioni sui temi dell’urbanistica e delle infrastrutture.

L’evento vedrà la partecipazione e l’intervento del meteorologo Carlo Cacciamani, dei sindaci di Cesena, Enzo Lattuca; Forlì, Gian Luca Zattini; Ravenna, Michele De Pascale; e Modigliana, Jader Dardi; e dell’Assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi, oltre alla proiezione di un contributo video della Vice-presidente della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo.