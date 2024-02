Alluvione, un amore sbocciato nel fango: “Ora la nostra casa è Forlì”

Forlì, 2 febbraio 2024 – Alla domanda su quale sia, in città, il loro ‘luogo del cuore’, rispondono all’unisono: viale Bologna. Ma non com’è ora, ormai ripulito e tornato - almeno apparentemente - a una silenziosa normalità, ma com’era nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, travolto dal fango e teatro di una disperazione composta.

Cristina e Andrea nel magazzino invaso dal fango dove è sbocciato il loro amore

È proprio lì, nel magazzino di un artigiano in cui entrambi si trovavano a spalare, che Cristina Nulchis, originaria di Vigevano, giunta in Romagna con l’associazione umanitaria Mama Yovò, e il padovano Andrea Pelizza, vigile del fuoco di stanza a Pordenone, arrivato a Forlì prima con la task-force attivata a seguito dell’emergenza, poi tornato più volte da volontario, si sono scambiati il primo bacio.

Un amore sbocciato dal fango, il loro, che continua tuttora, proprio nella città in cui entrambi hanno scelto di vivere: Pelizza ha ottenuto il trasferimento a Forlì lo scorso autunno e Nulchis, che nella vita fa la baby-sitter ed è una delle fondatrici di Mama Yovò (associazione dedita per lo più a missioni umanitarie in Africa, a sostegno di bambini orfani), ha semplicemente deciso di rimanere nella città che la ospitava dal 27 maggio.

"È stata una scelta naturale – dichiara Cristina -, quando Andrea ha cominciato a parlare di un possibile trasferimento a Vigevano, io mi sono opposta. Non volevo che fosse lui il solo a sacrificarsi, a rinunciare alla sua vita per venirmi incontro: doveva essere un nuovo inizio per entrambi. Forlì mi sembrava l’idea giusta, un modo per ricambiare l’accoglienza di cui ho goduto in questi mesi: sono tante le famiglie che mi hanno ospitata, io non mi sarei mai potuta permettere una sistemazione in hotel".

"Quando ho visto viale Bologna per la prima volta – prosegue Pelizza – non potevo credere ai miei occhi: ho scattato diverse foto per documentare il disastro che l’alluvione aveva provocato. Senza saperlo, ho fotografato tutti i luoghi in cui io e Cristina ci saremmo poi ritrovati assieme: è difficile da spiegare, sembrava tutto scritto".

Ma la bella storia dei ‘fidanzati del fango’ non termina qui: come hanno raccontato in una puntata del programma tv ‘L’ora solare’, condotto da Paola Saluzzi su Tv2000, a ottobre i due sono partiti, per la prima volta assieme, alla volta dell’Uganda, paese in cui Mama Yovò ha in carico poco più di un centinaio di bambini, orfani, soli al mondo e privi di tutto, a partire dai documenti.

Tra loro c’è Benisha, una bimba di 5 anni cui Cristina è molto legata: alla vista di Andrea, la bimba, spontaneamente, gli ha accarezzato la schiena e lo ha chiamato ‘daddy’ (in inglese, ‘papà’).

Un altro curioso segno del destino per i due, che ad aprile torneranno in Uganda per festeggiare il sesto compleanno della ‘loro’ bimba con un sogno nel cuore: quello di poterla, un giorno, portare in Italia. "Le procedure di adozione sono molto complesse", dicono, ma è la loro storia a insegnarci che la bellezza, come l’amore e la speranza, riescono a trionfare anche nei luoghi e nei momenti più impensati. Come in viale Bologna, all’indomani dell’alluvione.