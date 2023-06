"Alluvione, chi ha concesso all’ex parlamentare di distribuire pasti?"

"Chi ha autorizzato Pini? E perché?". Sono questi gli interrogativi che, ieri sera, ha sollevato il Pd forlivese con una nota ufficiale, senza firme. Il riferimento è a un episodio recentissimo: la distribuzione di pasti agli alluvionati. Lo stesso ex deputato, in quei giorni, ne quantificava 15mila in otto giorni, quelli nel cuore dell’emergenza.

Circostanze che però, per i dem, "suscitano non poche perplessità e interrogativi per la presenza e il ruolo svolto da Gianluca Pini". Alla luce dell’inchiesta della procura di Forlì e del suo arresto, il Pd chiede "a quale titolo e su mandato di chi l’ex parlamentare e imprenditore, sul quale pesano accuse gravissime, abbia fornito il servizio di distribuzione dei pasti, avvenuta sia nel quartiere di San Benedetto che nel quartiere dei Romiti. Una presenza ben strutturata e non certo improvvisata, quella di Pini, con tanto di gazebo, tavoli, forni e una cucina da campo allestita ai Romiti, nella quale erano impegnate almeno una decina di persone, con una capacità di distribuzione dai 700 agli 800 pasti al giorno, a pranzo e a cena. A partire dalla fine di maggio e fino al 4 giugno, ha preso il posto del gruppo degli Alpini e del circolo dei Pescatori di Cesenatico, fino ad allora presenti e attivi, con grande generosità, nel preparare i pasti gratuiti per chi ne faceva richiesta". Anche Pini, con lo staff dei suoi ristoranti, aveva stabilito la sua cucina al Villa Romiti.

"Ci rivolgiamo pertanto al sindaco, che ha la delega alla Protezione Civile – concludono i dem – per sapere quali siano state le autorizzazioni concesse a Pini, in primis in ambito sanitario ma anche per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico, compresa la quantificazione economica del servizio fornito". Pini per la verità spiegeva di aver lavorato gratis.

Si tratta della seconda polemica politica nata dall’inchiesta: già giovedì Fratelli d’Italia aveva chiesto una commissione d’inchiesta sull’Ausl in merito alle mascherine.