Alluvione Corsa contro il tempo per gli argini

La corsa a fare incetta di sacchetti di sabbia, il timore per le piogge previste in questi giorni: sono aspetti che rivelano un nervo scoperto della città, la preoccupazione per cosa accadrà quando tornerà a piovere. Un momento di chiarezza c’è stato giovedì durante la commissione sull’alluvione: il geometra Fausto Pardolesi dell’ex Genio Civile ha ammesso che i lavori sono ancora in corso e che, in ogni caso, i nuovi argini saranno più fragili di quelli dove il Montone esondò il 16 maggio.

Insomma, l’estate è ormai finita, aumentano le probabilità di nuove piogge e gli argini, ai Romiti e non solo, non sono ancora pronti a difendere la città. Nell’intervista di Ferragosto al Carlino, il sindaco Gian Luca Zattini ha detto che non vede nella Regione – che ha la competenza sulla sicurezza idro-geologica – l’atteggiamento di urgenza.

Il tema è delicato politicamente e abbiamo già assistito a scambi di accuse: il centrodestra imputa i problemi alla Regione (guidata dal centrosinistra) e il centrosinistra trova responsabilità nel Governo (di cui non fa parte). Ma il caso degli argini non è solo questo: tocca da vicino i 43mila alluvionati di oltre cento giorni fa. Qualcuno di loro, nei casi più critici, aspetta i lavori di messa in sicurezza prima di ricostruire, per non correre il rischio di perdere tutto una seconda volta.

Nei giorni scorsi l’assessore comunale Giuseppe Petetta ha rivendicato la pulizia delle fogne e lungo 140 chilometri di fossi su 160. Nei prossimi giorni tocca al Canale di Ravaldino, che da San Lorenzo in Noceto arriva fino a Barisano e al confine con la provincia di Ravenna. Eppure, anche questo importante intervento non basta per dormire sonni tranquilli: a luglio si stimava che gli interventi di somma urgenza sui fiumi in provincia sfiorino i 50 milioni di euro. Somme che gli enti locali si vedranno rimborsare a settembre dal commissario Figliuolo. Ma il fattore tempo è, a sua volta, tremendamente importante.

Testi di Marco Bilancioni