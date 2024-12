"Alluvione, i lavori coi soldi del governo"

S’innesca la polemica tra il deputato di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri (foto) e il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca. In merito alle dichiarazioni di Lattuca sui lavori sulle strade provinciali di danneggiate dall’alluvione del maggio 2023, Buonguerrieri, rimarca come sia "apprezzabile la solerzia con cui il presidente della Provincia sottolinei il lavoro proprio e dei sindaci del territorio nel ripristino dei 256 chilometri di strade provinciali devastate dall’alluvione 2023 anche per evidenti colpe della cattiva gestione della sinistra". "Deprecabile – secondo Buonguerrieri – il fatto che Lattuca abbia omesso di dire che tali lavori sono stati resi possibili dai ben 65 milioni di euro stanziati rapidamente dal nostro governo".