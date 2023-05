Alluvione, Jovanotti: “Ho vissuto a lungo a Forlì, da sempre mi sento romagnolo: forza amici!”

Forlì, 20 maggio 2023 – In questi giorni grigi per la Romagna e per la nostra città, sono arrivati tantissimi messaggi di solidarietà da tutta Italia e da tutto il mondo. Non poteva mancare all'appello Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che si è aggiunto attraverso un post su Facebook: "Amo e conosco con tutto me stesso le terre - scrive – che stanno passando attraverso questi giorni difficili. Ci ho vissuto a lungo, a Forlì è nata la nostra Teresa e tante mie canzoni che hanno attinto carattere e colore da quei luoghi e dalla gente. Ci torno sempre con molto piacere e da sempre mi sento un ‘romagnolo’ tra riviera ed entroterra. So che vi rialzerete e in queste ore vi penso forte. Forza amici!". Lui stesso si è definito romagnolo’ e in particolare Forlì non è una città come le altre per il cantante. Infatti, qui ha vissuto per 10 anni.

Nonostante ora non ci abiti più, coglie spesso l'occasione per tornare a salutare i suoi vecchi amici forlivesi. Ad esempio, è da poco uscito su Raiplay il suo nuovo racconto on the road 'Arataca - non voglio cambiare pianeta', nel quale è presente anche Augusto Gus Baldoni, proprietario di Baldoni Bike Shop a Forlì, che è stato un compagno di viaggio del cantante per alcune tappe tra Ecuador e Colombia.

Innumerevoli i commenti in cui viene chiesto all'artista di organizzare un mega concerto di beneficenza, stile Jova Beach Party, proprio in Romagna. Chissà se questa proposta verrà presa in considerazione dal cantante, certo è che i romagnoli lo attendono a braccia aperte.