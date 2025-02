Alluvione, lavori per il parco e San Benedetto. Intesa per l’area verde. Valvole nelle fogne

La fotografia del parco urbano Franco Agosto, al netto di una prima ripulitura dal fango e dell’opera spontanea operata dalla natura, è rimasta pressoché invariata dal 2023: i lavori, che più volte sembravano sul punto di partire, non sono mai stati avviati. Ora la situazione sembra sul punto di sbloccarsi, infatti è stata siglata una convenzione quadro dal valore di oltre 3 milioni 300mila euro, per affidare a Consap Spa le attività tecnico-specialistiche funzionali alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del canale di Ravaldino (904.550 euro), ripristino e riqualificazione del parco urbano Franco Agosto (1.950.000 euro) e installazione di paratie o altri sistemi antiallagamento in corso Garibaldi e vicolo Casaglia (450.000 euro).

Con i voti di maggioranza e opposizione, la proposta di delibera per rafforzare la difesa idraulica del territorio forlivese, illustrata dall’assessore Giuseppe Petetta, è stata approvata nel consiglio comunale di martedì. "Questi 3 interventi – ha spiegato Petetta – sono finanziati tramite ordinanza numero 33/2024 del Commissario straordinario con risorse Pnrr, quindi il termine ultimo per la loro realizzazione è giugno 2026. È una scadenza importante, perché fissa un orizzonte ben definito per il protocollo che andremo a sottoscrivere con Consap". Poi una puntualizzazione: "Va detto, soprattutto per quanto riguarda il parco urbano, che l’ordinanza con cui questi interventi sono stati inseriti tra quelli commissionabili a una stazione appaltante esterna è stata pubblicata solo quattro mesi fa. A stretto giro, più precisamente a gennaio 2025, il Comune di Forlì ha comunicato le stime di tutti i danni subiti e il Dip (Documento di indirizzo della progettazione) alla struttura commissariale. La tabella di marcia, dunque, è stata serrata e quest’Amministrazione non ha perso tempo".

Petetta dà ragione anche delle tempistiche dilatate: "Dopo i lavori di somma urgenza per la rimozione di fango e detriti e il ripristino dei camminamenti, si è atteso la primavera per capire e quantificare i danni al patrimonio agronomico. Finalmente, grazie agli strumenti di supporto progettuale messi a disposizione dal Commissario straordinario, entriamo a pieno titolo nell’ultima fase di riqualificazione e ripristino del Parco Urbano". Sotto il profilo della difesa idraulica, invece, "è importante sottolineare il rafforzamento strutturale del canale di Ravaldino e la grande novità delle paratie nel sottopasso in viale Salinatore angolo corso Garibaldi e vicolo Casaglia, che conduce al parco urbano. Grazie all’installazione di questi sistemi antiallagamento, da attivare in caso di pericolo, saremo in grado di bloccare l’ingresso dell’acqua in alcune zone della città in maniera semplice ed efficace, proteggendo così buona parte delle abitazioni più a rischio".

Non è l’unico intervento finalizzato alla messa in sicurezza delle zone più critiche della città. Infatti, proprio in questi giorni i tecnici di Hera – sempre con risorse Pnrr – stanno procedendo a installare le valvole di non ritorno in via Isonzo e Pelacano nel quartiere San Benedetto, più volte colpito. Qui saranno posizionate tre valvole clapet, mentre una quarta sarà posta all’interno del parco urbano. "Sono volgarmente degli sportelli – spiega Petetta –, fissati sulla parte finale del condotto fognario, che consentono all’acqua di uscire ma non di rientrare. L’installazione di questi dispositivi, utilizzati per mantenere il flusso unidirezionale di acqua e fango, non azzera il problema nel caso di bombe d’acqua, ma contribuisce a garantire una riduzione estremamente significativa del rischio. I lavori si concluderanno nelle prossime settimane".