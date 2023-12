Alluvione, dal fango al sole: "Qui le nostre radici, non lascio la mia terra. Al lavoro per ripartire"

Forlì, 31 dicembre 2023 – È successo tutto in poco più di un’ora. Il fiume che aveva sempre visto scorrere placido al di là dell’argine, quel fiume che era parte integrante del paesaggio in cui è nata e cresciuta, fatto di salici, pioppi e vigneti rigogliosi, d’un tratto si è fatto impetuoso, violento, come attraversato da forze demoniache. "Uno tsunami, un mare in tempesta": è questo che la 26enne terrasolana Giorgia Bussi ricorda di quel maledetto pomeriggio del 16 maggio, quando la piena del Montone ha azzerato l’azienda florovivaistica di famiglia, gestita da lei e dalla madre, Roberta Bombardini. Quattro ettari e mezzo di alberi da frutto e ortaggi, oltre a cinque serre dedicate ai fiori, sono andati distrutti sotto i loro occhi. Ma la furia dell’acqua non ha inghiottito solo i terreni: sono bastati pochi minuti e il fiume ha sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione, costringendo l’intera famiglia – Giorgia aveva partorito il secondo figlio, Diego, appena un mese prima, e ha già una figlia di due anni, Jennifer – a rifugiarsi al secondo piano. È da lì che l’elicottero Drago150 di Bologna li ha tratti in salvo: le immagini dell’evacuazione hanno commosso e sorpreso l’Italia intera. Mentre l’elicottero si alzava in volo, con i due bimbi e la loro mamma a bordo, il sindaco della cittadina Francesco Billi, attonito come tutti gli altri sindaci delle comunità alluvionate in quelle ore, ripeteva: "La situazione è drammatica come mai avvenuto prima: ha esondato tutto l’esondabile".

Giorgia Bussi in serra (foto Frasca)

Giorgia Bussi, da quel pomeriggio sono passati sette mesi. Qual è, ora, la vostra situazione?

"Proviamo a rialzarci. Nei giorni scorsi ci hanno consegnato la cucina nuova, quindi la casa ha già assunto un altro aspetto, sebbene i muri siano ancora bagnati. Per quanto riguarda la terra, stiamo lavorando per ricostruire almeno due serre su cinque".

Vi siete mai chieste se valesse la pena ricostruire nello stesso posto in cui si è verificata la piena del fiume? Non avete paura che possa succedere ancora?

"Ce lo chiediamo tutti i giorni, ma qual è l’alternativa?".

Spostarsi altrove?

"Abbandonando l’attività che i miei nonni hanno avviato sessant’anni fa? Spostarsi dove, di preciso? I miei nonni vivono qui da ottant’anni, appena la loro casa è tornata minimamente agibile sono tornati, queste sono le loro radici. Vivere e trarre sostegno dall’agricoltura, qui, sarà sempre più difficile, ma noi cercheremo di tenere duro".

Perché sarà più difficile?

"I nostri terreni rientrano nelle aree alluvionali: è come se fossero stati declassati, non potremo più piantarvi alberi da frutto. Potremo adibirli solo a seminativo. Quanto all’argine, lo stanno ricostruendo proprio in queste settimane: ci dicono che sarà sicuro, ma come possiamo fidarci? Come possiamo essere certe che, in caso di un nuovo evento atmosferico devastante come quello della primavera scorsa, il fiume non esondi ancora?".

Quanto alla vostra casa, che genere di lavori avete dovuto fare per renderla nuovamente abitabile?

"Abbiamo rifatto l’impianto elettrico e quello del riscaldamento, tolto il massetto dai pavimenti, sostituito i pavimenti, cambiato tutte le porte interne, ridato l’intonaco. Nonostante la scorsa estate sia stata estremamente calda, le pareti sono ancora bagnate: del resto, abbiamo avuto 70 centimetri di fango al piano terra per due settimane, eravamo consapevoli che ci sarebbe voluto del tempo per farle asciugare completamente".

Come siete riuscite a pagare questi lavori? Avete ricevuto dei ristori?

"Per ora abbiamo ricevuto soltanto l’acconto del contributo di immediato sostegno: 3mila euro. Tutto il resto lo abbiamo pagato con i risparmi di una vita e con le donazioni che sono arrivate da ogni parte d’Italia".

Già, le donazioni: grazie anche all’interessamento di Coldiretti Forlì-Cesena, nei vostri confronti è scattata una vera e propria gara di solidarietà. L’ultimo gesto poco meno di un mese fa: l’associazione ‘Donne del vino’ vi ha donato il ricavato di un’asta di bottiglie pregiate.

"La solidarietà di così tante persone, vicine e lontane, ci ha scaldato il cuore. Non ce l’aspettavamo: è stato bello e commovente".

Suo figlio Diego è troppo piccolo, ma Jennifer che ricordo ha di quel pomeriggio?

"Per i bambini, fortunatamente, è più facile reagire alle disavventure. Mia figlia, quando vede volare un elicottero, lo saluta sempre. Se invece sono io a rivedermi su quel velivolo, mi chiedo ancora come abbiamo fatto, come abbiamo potuto arrivare a quel punto".

Si è data qualche risposta?

"Ho ripensato a mia madre. Appena possibile è tornata a vendere nei mercati ambulanti i pochi fiori che era riuscita a salvare. Il lavoro era l’unico baluardo di normalità in quel disastro: un modo per non impazzire".

Cosa si augura per l’anno che sta arrivando?

"Che sia più leggero. Il 2023 era cominciato male: prima ancora dell’alluvione, c’erano state le gelate di marzo e le piogge abbondanti dei primi di maggio. Il raccolto era già compromesso e l’alluvione ci ha dato il colpo di grazia. Quando ti affacci dalla finestra di casa e vedi solo fango non puoi avere pensieri positivi: ora speriamo che spunti un raggio di sole anche per noi".