Alluvione, le richieste dei cittadini e il ruolo del sindaco

Queste tre lettere rappresentano il malcontento per l’alluvione e la sua gestione, con la chiamata di responsabilità della classe politica, dal sindaco Gian Luca Zattini al governatore Stefano Bonaccini. La procura di Forlì ha aperto un’inchiesta (ancora senza indagati) con le ipotesi di reato per omicidio colposo e disastro colposo. La magistratura ha tempi giustamente più lenti: prima di accusare qualcuno, serve il conforto dei rilievi. Da un lato, dunque, una riflessione più compiuta avverrà più avanti; dall’altro, è nella natura umana cercare di capire e di fronte a situazioni così gravi è comprensibile che si avverta l’urgenza. Se le prendiamo parola per parola, nelle tre lettere ci sono delle evidenti imprecisioni: le bocche di lupo ostruite sono certamente un problema, che diventa però relativo se si considerano le proporzioni di una catastrofe che allaga la città dai Romiti a Villafranca provocando tre morti; le dimissioni del sindaco non anticiperebbero le elezioni: a meno di un anno dalla naturale scadenza della legislatura, ci troveremmo un commissario prefettizio fino nella primavera 2024, con tanti saluti alla velocità della ricostruzione. Teniamo conto, infine, che alcune competenze sono del sindaco e altre della Regione: non tutti si occupano di tutto.

Anche se questi aspetti sono importanti, rischiano di fuorviare dai veri temi sottostanti. Tutti e tre i lettori stanno esprimendo la richiesta che la ‘cosa pubblica’ – Comune, Regione... – si occupi in maniera seria e soprattutto preventiva del territorio ferito. È un segno dei tempi: una volta il cittadino sarebbe stato arrabbiato per il piano del traffico, per i rincari dei parcheggi, per la ztl, per la raccolta dei rifiuti porta a porta. Adesso chiede alla politica di occuparsi del clima e delle sue conseguenze. Non è solo la richiesta di un’èlite intellettuale qualificata: questo tema è diventato purtroppo talmente popolare che può essere sollevato anche col lessico dell’indignazione e della rabbia. E la politica deve tenerne conto. Paradossalmente – visto che i tre lettori non sono teneri con il sindaco e i politici in generale – il loro fastidio sosterrebbe la tesi delle scuse: è giusto dunque che gli amministratori pubblici sappiano, almeno qualche volta, cospargersi il capo di cenere come ha fatto Zattini.

Alle parole del sindaco abbiamo dedicato una pagina sul Carlino di ieri. Quello che che entra più nello specifico è il lettore Roberto. Io penso che Zattini non sia un improvvisatore, quello che lei liquida come "dentista" è al momento il decano dei pubblici amministratori della provincia, visto che fa il sindaco dal 2009: da allora il premier è cambiato sette volte, se lui è ancora sulla breccia bisogna dargli atto che non va in crisi per due gocce di pioggia. L’applauso dei volontari gli ha riconosciuto l’evidente impegno. Allo stesso tempo, sono d’accordo con Roberto su una cosa: scusarsi è giusto, è un gesto importante, ma dipende per quale motivo. Se fosse futile, sarebbe un segno di debolezza; se fosse grave, sarebbe troppo poco. Una riflessione interessante è stata quella del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi: le istituzioni non dimentichino di dare anche segni di speranza.