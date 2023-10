Alluvione, il ministro dell'Ambiente interviene (da remoto) agli 'stati generali' a Forlì

Forlì, 24 ottobre 2023 - Si sono tenuti ieri al san Giacomo gli stati generali sull'alluvione con interventi tecnici su frane, reti idriche e prevenzione. Alla serata avrebbe dovuto prendere parte anche il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin che, però, non ha presenziato all’evento, ma si è connesso da remoto: “Oggi c’era il consiglio dei ministri – ha spiegato in collegamento dall’abitacolo della sua auto – e in più ho trovato il traffico congestionato, ma ci saranno altre occasioni in futuro”.

Il ministro ha cominciato con un excursus su quel che è stato: “Il fatto che, nel periodo dell’alluvione, si sia speso in cassa integrazione una cifra minima rispetto a quella preventivata dimostra ancora una volta l’abnegazione della vostra terra nel ricostruire case e aziende e riprendere la propria vita, ma ora non sono qui per dare pacche sulle spalle. Il governo si è impegnato a stare al fianco dell’Emilia-Romagna e ci sono 289 milioni già impegnati. Gli interventi di ricostruzione raggiungono il mezzo miliardo e abbiamo ben 500 interventi di somme urgenza, oltre a 800 interventi di urgenza. Ora il generale Figliuolo procederà con le verifiche, mentre noi stiamo valutando meccanismi di semplificazione”.

Il ministro, poi, ha parlato della crisi climatica e delle sue conseguenze: “Eventi come questi potrebbero ripetersi perché ci troveremo sempre più spesso di fronte a periodi di siccità seguiti da forti precipitazioni, da qui l’impegno su più fronti: da un lato la mitigazione delle cause, quindi un processo di decarbonizzazione, dall’altro un percorso di adattamento per affrontare i prossimi decenni. In Italia, ad esempio, raccogliamo solo l’11% delle acque: servirà raccoglierne di più, anche in vista di periodi siccitosi. Per salvaguardare i nostri territori serviranno opere importanti, che non potremo fare in fretta, ma certo prima cominciamo e meglio è”.