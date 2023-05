Alluvione Modigliana sgombero, il sindaco: “Necessario, qui 36 ore di uragano”

Forlì, 6 maggio 2023 – Ieri pomeriggio corso Garibaldi, la strada principale di Modigliana, aveva la scenografia di un teatro di guerra. Davanti al Comune, centrale operativa cui confluivano dati e persone e dove in un grande monitor veniva aggiornato continuamente ‘l’Asset dell’alluvione dell’Emilia Romagna’, erano incolonnati in attesa di muoversi quattro camionette dei Vigili del fuoco, tre mezzi del Soccorso alpino, tre ambulanze, tre automezzi della Protezione civile, auto dei carabinieri. E per tutto il giorno vari elicotteri hanno sorvolato il paese.

«Le famiglie che necessitano di essere evacuate con l’elicottero dei Vigili del fuoco sono 11 sul monte Trebbio – spiega il sindaco Jader Dardi dal suo ufficio in municipio –. Mentre l’Elisoccorso sorvola regolarmente il nostro territorio per monitorarlo e georeferenziarlo, evidenziando le case sparse non ancora raggiungibili. Inoltre abbiamo avuto i numeri telefonici delle persone isolate che abbiamo chiamato regolarmente ogni 4/5 ore". Dentro e fuori dal municipio uomini e donne, con diverse colorate divise, a decine erano in attesa degli incarichi da svolgere.

Da tre giorni a Modigliana è un continuo passaggio di mezzi e personale addetto ad intervenire nei punti più pericolosi: jeep, camionette, camion vuoti da riempire di fango o con escavatori da portare nei luoghi delle frane per ricreare un minimo di circolazione nel territorio e poter raggiungere così tutti coloro che ne hanno bisogno. Tanto che ieri alcuni sono stati recuperati in elicottero. Come i sette operai di Firenze evacuati giovedì: erano bloccati da due giorni in una casa irraggiungibile del monte Trebbio. Tratti in salvo con l’elicottero, sono stati ospitati nel palazzo ex Suore della Sacra Famiglia dove hanno riposato e mangiato prima di tornare a casa. Uno di loro sta per sposarsi: avventura a lieto fine.

«Ho dovuto firmare un’ordinanza di sgombero di case sparse non raggiungibili per le quali si sono attivati Soccorso alpino, Protezione civile e Vigili del fuoco – prosegue Dardi –. E anche per cinque famiglie in centro abitato, in totale 16 persone, perché i fronti di frana si sono appoggiati alle loro abitazioni".

Il primo obiettivo è stato da subito per tutti mettere in sicurezza le persone anche alla luce dell’annunciato aggravamento delle condizioni metereologiche nei prossimi giorni. "Abbiamo avuto un uragano devastante durato 36 ore che ha interessato tutta la viabilità comunale come una specie di terremoto con voragini diffuse, strade sparite, oltre venti frane e decine di smottamenti. In questo contesto è stato un miracolo che non ci siano stati danni alle persone".

Le strade finalmente pulite sono quella di San Casciano che dalla provinciale Faentina, all’altezza del frantoio di Stefano Liverani, sale fino ad incrociare la strada del monte Trebbio, anch’essa liberata fino a quel punto. Dovrebbero essere aperte entro oggi anche via Ibola, che prosegue dopo il lago d’Arzano fino a Rocca San Casciano, e la strada dei Diavoletti sopra le scuole elementari verso Brisighella. Grazie a queste, alcuni dei 150 sfollati di ieri hanno lasciato autonomamente le loro case.

A Modigliana era arrivata anche Irene Priolo, vicepresidente della Regione, con delega alla Protezione civile: "La priorità è la sicurezza delle persone. Il volontariato locale di Protezione civile è all’opera per ridurre le criticità e supportare i Vigili del fuoco nella pulizia delle strade e rimozione di detriti".