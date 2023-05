Alluvione a Forlì, il Montone allaga tutto: un morto ai Romiti, paura per Villa Serena

Forlì, 17 maggio 2023 – La tormenta pluviale temuta s’è concretizzata. Scenari apocalittici in tutto il Forlivese. E, alle 22, è arrivata la notizia più terribile: un uomo è morto annegato al piano terra della propria abitazione, alla confluenza tra via Firenze e via Stellatina, all’estremità sud del quartiere Romiti, il più colpito dalla furia del maltempo e del Montone.

Alluvione a Forlì, i soccorsi ai Romiti con il gommone: salvi due familiari dell’uomo deceduto

Secondo le prime informazioni, l’uomo viveva lì con la famiglia: tutti sono saliti al piano superiore, tranne lui, forse per trarre in salvo qualcosa. Nessuno l’ha più visto: l’acqua, che ha semisommerso l’abitazione, non gli ha lasciato scampo. Portate via in gommone dai carabinieri la moglie e un’altra familiare, sotto choc.

La cronaca è fitta di episodi a catena. Tutto allagato. Strade, case, campi. Centinaia di volontari impegnati dall’alba di ieri a mettere in sicurezza le persone. In serata è stato addirittura l’esercito, col personale di stanza alla caserma ‘De Gennaro’ a intervenire per le operazioni di evacuazione, nell’epicentro del disastro: il quartiere Romiti.

Perché è il fiume Montone quello che gonfia d’acqua la sua pancia, all’inverosimile. Secondo le prime stime, una piena mai vista.

Gli argini hanno retto: semplicemente, c’è troppa acqua e questa è passata sopra ogni possibile protezione.

Nella notte un’altra massima emergenza: Villa Serena – che costeggia il parco urbano sommerso – è stata colpita da un blackout. Era urgentissimo ridare luce elettrica alla struttura sanitaria di viale Salinatore. Già alle 19.30 il parcheggio era una piscina.

Il passaggio della piena scandisce disastri lungo tutto il percorso. Alle 17 pare chiaro che la piena arriverà: viene chiuso il ponte di Schiavonia. A monte, alle 18.20 il Rabbi esonda a Fiumana di Predappio. La piena si congiunge al Montone appena a nord dell’ospedale di Vecchiazzano. Alle 19 Ca’ Ossi è senza luce. Si predispongono le prime evacuazioni ai Romiti.

L’Electrolux, a Villanova, è chiusa da ieri e lo sarà anche oggi (così come scuole, impianti sportivi, centri diurni e musei in tutta Forlì e nei comuni del comprensorio).

Dalla parte opposta della città, è sommerso il Ronco Lido, oltre alla ‘Grotta’, tra il quartiere Ronco e Carpena. In poche ora sono caduti circa 100 millimetri d’acqua. I terreni sono falde lagunari.

Nella prima parte del pomeriggio le preoccupazioni arrivano da est (Forlimpopoli, Panighina di Bertinoro, Meldola, con varie evacuazioni e blackout, allagata anche la via Emilia) .

La Cervese era chiusa fin dal mattino, per timore di esondazione del Bevano: traffico deviato su via Erbosa. Un brivido è corso alle 17, quando una chiamata avvertiva di un albero caduto in via Medaglie d’Oro. "Ha centrato una macchina in sosta. Potrebbe esserci qualcuno dentro". Per fortuna in quell’auto, distrutta dalla pianta caduta, era vuota.

Ma col passare delle ore sono i quartieri a ovest che piombano nel dramma. Acqua sull’asfalto lungo la bretella tra Vecchiazzano e Castrocaro.

Alle 20.30 circa, inizia l’evacuazione dei Romiti: l’acqua ha esondato. Al palasport è tutto pronto per accogliere i primi sfollati. Le case restano al buio. Bisogna fare presto: arriva il sindaco Gian Luca Zattini. Con lui c’è l’esercito: i militari di stanza alla caserma ‘De Gennaro’ di viale Roma hanno il compito di aiutare la gente accelerando la messa in sicurezza. La destinazione, per molti, è il palasport Villa Romiti, in via Sapinia.

Un altro punto di riferimento per gli sfollati è il palazzo Sme, adiacente ai padiglioni della Fiera, in via Punta di Ferro (già ieri mattina era stato chiuso il PalaGalassi, obbligando al rinvio la partita Forlì-Chiusi di basket: ci si riprova stasera meteo permettendo).

Intanto va sott’acqua via Isonzo, che corre parallela al fiume, un poco più a nord di Schiavonia, così come il quartiere San Benedetto oltre la ferrovia, lungo via Gorizia. Anche corso Garibaldi comincia a somigliare a un affluente. L’acqua arriva rapidamente in via Lunga: è allagato anche il seminario diocesano. Luce e telefoni, quando va bene, vanno a singhiozzo. Muti per buona parte della giornata sull’Appennino, da Modigliana a quasi tutta la valle del Montone.

Fermi i treni lungo la tratta Bologna-Forlì. In stazione diverse persone sono rimaste bloccate senza "neanche l’ausilio di una navetta".

Intanto, anche il Ronco dà problemi: viene evacuata anche Borgo Sisa, al confine con Ravenna.

In serata è stato necessario portare alcune persone in elicottero da via della Croce, a Forlimpopoli: tracimate anche le vasche dell’ex Sfir.