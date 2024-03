Alluvione, nuovo aiuto. Sportello al via in Comune

Durante l’ultimo incontro organizzato al Villa Romiti dal Comitato vittime del fango con il team del commissario Figliuolo, sono emersi molti dubbi e perplessità da parte dei cittadini, ma anche dei tecnici che si stanno occupando delle perizie necessarie per ottenere i rimborsi. Molte sono state le risposte da parte della struttura commissariale, ma le difficoltà per chi è alle prese con la piattaforma Sfinge sono tante e non si esauriscono in un pomeriggio. Per rispondere a queste problematiche arriva uno sportello ad hoc che aprirà oggi in Comune. I destinatari del servizio non sono i privati cittadini, ma i tecnici abilitati alla redazione delle perizie che potranno risolvere ogni problematica che incontreranno durante il processo.

"Voglio ringraziare i tecnici della struttura commissariale e quelli di Invitalia per questa importante forma di assistenza – commenta il sindaco Gian Luca Zattini –. La priorità adesso è sbloccare le risorse messe a disposizione dal Governo e agevolare le famiglie alluvionate nelle procedure di ristoro tramite la piattaforma Sfinge. La presenza in Comune di questo sportello rappresenta un presidio importantissimo per accelerare la ripartenza e l’erogazione dei rimborsi a famiglie e attività produttive".

Lo sportello, ubicato all’interno del palazzo comunale con ingresso da via delle Torri 13, sarà composto da un funzionario della struttura commissariale e da un tecnico di Invitalia. Sarà attivo tre giorni a settimana, dal martedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 per un periodo iniziale di almeno 4 settimane. Gli operatori della struttura commissariale e di Invitalia riceveranno tecnici abilitati alla redazione delle perizie che potranno anche essere accompagnati dai cittadini. Per fruire dello sportello sarà necessario prenotarsi per finestre orarie che avranno una durata di circa trenta minuti ad appuntamento. Gli appuntamenti possono già essere prenotati dai tecnici interessati. Per informazioni e prenotazioni: 0543.712173 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.30).