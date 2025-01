Alluvione a Forlì, in campo dopo il disastro: “Progetti per aiutare chi è colpito”

Forlì, 27 gennaio 2025 – L’associazione culturale Forlì Città Aperta ha organizzato nel pomeriggio di ieri un incontro per attivarsi in vista del secondo anniversario dell’alluvione del maggio 2023. Una ventina di persone, fra cui alcuni cittadini colpiti dalla tragedia, si sono confrontati, conoscendosi e proponendo iniziative in un percorso di sensibilizzazione e di mobilitazione.

È partito così il progetto denominato Colmate (sarebbe una sigla che sta per collettività, memoria e attivazione nei territori post-disastro), in collaborazione con l’organizzazione Actionaid che si occupa di difesa dei diritti, partecipazione, lotta alle disuguaglianze ed emergenze.

“Si tratta di un’iniziativa che parte dal basso – spiega Alice Lacchei, attivista di Forlì Città Aperta – che intende coinvolgere tutti i cittadini interessati in una serie di incontri in cui ci promuoveremo attività ed eventi per supportare le persone colpite dall’alluvione”.

L’associazione forlivese, nata nel 2011, conta 50 soci e si occupa di integrazione e solidarietà. A partire da febbraio e fino a maggio “intendiamo programmare – afferma la volontaria Cristina Cozzoli – passeggiate, mostre, dibattiti sul territorio, coinvolgendo altre associazioni e stimolando la politica, con raccolta fondi e ascoltando i bisogni degli alluvionati”.

“Nel maggio 2023 i nostri volontari – ricorda un’altra attivista, Anna Chiara Zabotto – hanno contribuito alla ricostruzione di via della Grotta al Ronco e hanno spalato fango nel quartiere San Benedetto”. Via della Grotta è una zona storicamente esposta alle esondazioni del fiume Ronco, una di quelle colpite anche nella zona a est della città. “Ora vogliamo continuare ad impegnarci per creare una comunità solidale che si occupi dei tanti forlivesi che hanno subìto danni. Ci muoveremo attraverso azioni concrete, con due incontri mensili in cui ci focalizzeremo sulle esigenze emerse, invitando tutti gli interessati a partecipare alle prossime riunioni. Infine, il prossimo 16 maggio ci sarà un momento finale di ricordo della tragedia, in cui tireremo le somme della nostra attività”.