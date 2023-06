Alluvione, le segnalazioni dei lettori. "Undici ettari di vigneti spazzati via dalla frana. Ora aiutateci a ripartire"

Modigliana (Forlì-Cesena), 14 giugno 2023 – Ettari di vigneti cancellati dalle frane, l’osteria isolata, la casa irraggiungibile o ancora invasa dal fango, tombini e caditoie da pulire, il fossetto vicino alla strada che trabocca terra e lerciume. Dall’Appennino fino alla costa il Carlino c’è e ci sarà, pronto ad accendere i riflettori su grandi e piccoli problemi dell’Emilia-Romagna che vuole rialzarsi in fretta dopo l’alluvione e a dare voce ai nostri lettori alle prese con una quotidianità difficile, a volte disperata. Detto fatto, da oggi iniziamo a pubblicare (e raccontare) le tante segnalazioni arrivate nella chat su WhatsApp che abbiamo aperto per avere un filo diretto con gli alluvionati – cittadini, pensionati, imprenditori, volontari, ragazzi –, per accompagnarli giorno per giorno in una ripartenza da non mancare. Per contattarci basterà inviare un messaggio firmato al 334.6577760, al quale potrete allegare foto, video e testi. Noi siamo qui, sempre dalla vosta parte.

Così ha fatto Moreno Quadalti, figlio di Luciano e Luciana Carloni, titolari di un’azienda vitivinicola che nelle colline sopra Modigliana produceva vino biologico fin dal 1989: Sangiovese, Cabernet, Pinot, Albana, Trebbiana. Produceva. Undici ettari di vigneti sono stati spazzati via da una frana con un fronte lungo più di quattrocento metri, che ha inghiottito lavoro e speranze di una vita.

"I miei genitori hanno perso circa 50mila piante di vite e i danni superano 500mila euro, 800mila se contiamo anche i ricavi che perderanno – calcola Moreno, che aiuta i suoi con la sorella Federica –. Per piantare nuovi vitigni ci vorrà almeno un anno e altri tre perché arrivino alla piena produzione. Non abbiamo le risorse per affrontare queste spese. Servono aiuti e certezze: nelle condizioni in cui sono i miei genitori, entrambi pensionati, è impossibile accendere mutui o chiedere prestiti. Diverso è se fossero garantiti indennizzi al 100%, ma bisogna fare presto. Intanto ho avviato una raccolta fondi per comprare un escavatore e iniziare a sistemare il terreno. Abbiamo paura che non ci possa aiutare nessuno e a quel punto saremmo costretti a svendere o abbandonare la nostra terra".