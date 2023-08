Alluvione, senza risposta tante domande dei figli

Agnieska Kleczynska

Sono trascorsi più di 2 mesi e mezzo dall’alluvione ma le domande e l’angoscia restano. Soprattutto le domande dei più piccoli: i miei figli, di otto e dieci anni, dopo il giorno della piena mi chiedono se questo evento potrà accadere di nuovo e come possiamo evitarlo. Ogni volta che si verificano forti pioggia eo raffiche di vento i miei figli ripensano alla notte del 16 maggio e in loro la paura e l’ansia sale. Si preoccupano se mi allontano per raggiungere il cortile, che ricordano pieno di acqua e fango. Hanno paura che l’alluvione possa bussare di nuovo alla porta della nostra abitazione, mi chiedono cosa stiamo facendo per evitarlo.