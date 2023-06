Alluvione, si dia un contributo a chi è rimasto senza auto

A chi avrà presentato domanda al proprio Comune entro il 31 agosto, autocertificando i danni, verranno erogati 3mila euro di anticipo (si tratta dunque di un acconto) a partire dai primi 15 giorni di luglio. Per quanto riguarda i danni ai mezzi di trasporto invece nulla si è saputo in relazione all’erogazione di somme e contributi. Un atteggiamento che ci lascia perplessi considerando che il mezzo di trasporto per molte famiglie rappresenta un bene di primaria necessità acquistato con tanti sacrifici.

Per tanti cittadini la macchina rappresenta il mezzo essenziale per recarsi a lavoro e per il proseguo della vita sociale. Chiediamo ai parlamentari del territorio di farsi portatori nei palazzi romani di questa problematica che abbiamo evidenziato affinché il Governo, di concerto con la Regione, intervenga quanto prima per concedere un contributo a tutti coloro che hanno perso il proprio veicolo principale e di promuovere anche accordi con le case automobilistiche per aiutare i cittadini colpiti dalla tragedia.

Come gruppo consiliare di maggioranza ci siamo attivati anche a livello locale chiedendo alla giunta uno sforzo, oltre alle importanti misure già messe in campo da questa amministrazione, per valutare un pacchetto mobilità al fine di concedere, in accordo con Start Romagna, l’abbonamento gratuito a tutti i componenti delle famiglie alluvionate in modo che abbiano la possibilità di usufruire senza alcun costo di tutte le linee bus.

Inoltre abbiamo richiesto di valutare l’acquisto di diverse auto da mettere a disposizione col servizio Car sharing riservato agli alluvionati e di erogare un permesso speciale per parcheggiare gratis in centro.

Crediamo che questo pacchetto che abbiamo studiato assieme alle figure tecniche che supportano il nostro gruppo civico possa essere un valido aiuto per tutte le famiglie che stanno cercando di ripartire per tornare al più presto normalità.

Davide Minutillo

capogruppo

Centrodestra per Forlì