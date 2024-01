Alluvione, il sit-in del malcontento: “Su ristori e argini s’è fatto troppo poco"

Forlì, 17 gennaio 2024 – Tra le realtà presenti al sit-in di oggi ci sarà anche il Comitato Vittime del Fango che, però, non figura tra i promotori dell’iniziati va. "A 8 mesi dall’alluvione – rende noto la presidente Alessandra Bucchi in una nota – constatiamo che ancora troppo poco è stato fatto per i due temi fondamentali delle vittime del tragico evento: risarcimenti e prospettive di messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico".

Alluvione: uno scatto di quando Forlì era immersa in acqua e fango

Bucchi si sofferma in precisazioni sul secondo punto: "I rivali sono stati riparati con terra sedimentata dai fiumi in piena di quei giorni che si stanno di nuovo sbriciolando alle prime insistenti piogge invernali. I massi che avrebbero dovuto riparare i punti di rottura degli argini somigliano a sassi di media dimensione più che a blocchi di pietra ciclopici, come invece era stato annunciato anche nelle riunioni della Commissione Consigliare di Inchiesta dai tecnici dell’Agenzia per la sicurezza del territorio".

Si passa poi al tema ‘ristori’: "Centinaia di persone solo a Forlì sono ancora sfollate e a molte famiglie sono pervenute i soli sostegni di Cas e Cis per poche migliaia di euro ed a fronte spesso di centinaia di migliaia di euro di danni. Irrisolti pure i risarcimenti delle tante famiglie ed imprese che hanno ricevuto danni alle pertinenze ed ancora nessuna decisione per far fronte ai danni ai beni mobili. Se a ciò aggiungiamo i malfunzionamenti di Sfinge e di una burocrazia complicata, la mancanza di coordinamento tra gli enti interessati, è evidente che il malcontento e frustrazione di tutti stia aumentando di intensità, e per questo condividiamo le preoccupazioni di chi ha promosso il sit-in".

Il comitato , però, tiene a puntualizzare che è "cruciale l’unità tra le istituzioni e la collaborazione coi Comitati Riuniti in rappresentanza degli alluvionati, consapevoli che solo lavorando insieme si può raggiungere l’obiettivo comune di mettere in sicurezza il territorio, garantendo al contempo risultati sostenibili a lungo termine. I canali di dialogo sono finalmente aperti, tanto che sono fissati appuntamenti importanti con Governo e Regione nonché con la Struttura Commissariale, nella speranza di poter fare un passo avanti per dare voce agli interessi delle vittime del fango".

