Alluvione, solidarietà da Piacenza a Civitella

L’Auser di San Giorgio Piacentino (PC) guidata da Opilio Astorri ha organizzato una serata a tema per aiutare a sistemare le strade rurali colpite dalle frane in Comune di Civitella, raccogliendo 1.500 euro. S’intitolava invece ‘Una lasagna per la Romagna’ l’evento promosso dalla Bottega del Cosai di Mauro Groppi che ha portato a raccogliere 1.830 euro. Una serata resa possibile da Micaela. Patrizia e Antonio Capone per la preparazione delle lasagne; Jiuno Drago, Katia, Roberta, Laura, Valerio con il servizio ai tavoli; Giulio per l’intrattenimento musicale; Silvia, Federica e Desolis per le foto. La bottega del Cosai e l’Auser di San Giorgio Piacentino hanno poi consegnato alla Pro loco Chiusa d’Ercole di Cusercoli gli assegni, pari a 3.330 euro, tramite il presidente della Pro loco di San Giorgio Piacentino, Adriano Modenesi. "Il pensiero a me molto caro – ha detto Modenesi al momento della consegna – che mi accompagna è questo: io sono nato per amare e non per essere amato".

Alla consegna hanno partecipato Claudio Milandri sindaco di Civitella, Alberto Capacci presidente Pro loco di Cusercoli, Massimiliano Falerni presidente Pro loco Emilia-Romagna Unpli, Atos Mazzoni presidente Unpli Forli-Cesena e Fausto Faggioli presidente E.arth Academy, promotore dell’iniziativa.

o.b.