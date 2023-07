Alluvione, Terme di Fratta chiuse Domani presidio dei dipendenti

Ancora fosche le nubi all’orizzonte dello stabilimento termale di Fratta Terme, chiuso dal giorno dell’alluvione del 16 maggio a causa degli ingenti danni subiti, ma ancor prima in grosse difficoltà economiche con un difficile concordato in corso, che aveva già dimezzato il numero dei lavoratori impiegati. "La cassa integrazione per alluvione scade il 15 agosto – fanno sapere le sigle sindacali Filcams, Fisascat e Uiltucs – e ad oggi non si vede un futuro occupazionale. La situazione è aggravata da ritardi nei pagamenti: i dipendenti non hanno ancora ricevuto il saldo dello stipendio di maggio, ma solo un piccolo acconto. I dipendenti dello stabilimento termale stanno vivendo un momento estremamente delicato, sono circa trenta i lavoratori che non sanno cosa ne sarà del loro futuro lavorativo. Un’ingiustizia, che pone per l’ennesima volta persone e famiglie in una situazione di precarietà e di totale incertezza".

E’ in programma per domani, presso la sede della Provincia un incontro tra le istituzioni e i sindacati per discutere di questa crisi. "Per tutte queste ragioni – spiegano i rappresentanti sindacali – domani dalle 10,30 alle 12,30, saremo sotto la sede della Provincia di Forlì-Cesena, piazzetta Morgagni a Forlì. Il presidio è organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per chiedere risposte sul destino dello stabilimento termale. Chiediamo a tutte e tutti di portare solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici, vi aspettiamo in piazza Morgagni a Forlì".

Matteo Bondi