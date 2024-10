Alluvione Uniti nel segno della solidarietà

La maratona ‘Tin bota Romagna’ che si è tenuta domenica con partenza da piazza Saffi cita uno slogan nato nei giorni più duri dopo l’alluvione del maggio 2023. La manifestazione sportiva, che ha coinvolto centinaia di persone, ha devoluto il ricavato allo Ior, ma ha voluto anche ricordare, a partire dal titolo, il sentimento positivo, di solidarietà e voglia di rinascita, riscoperta proprio in seguito alla tragedia. Ora, con il sorriso, tanti maratoneti hanno corso anche in memoria di quello spirito, affinché non si sopisca.

Questo spirito è vivissimo in quanti stanno continuando a dare una mano a chi ha bisogno, anche in seguito agli ultimi eventi alluvionali di metà settembre. Nei giorni scorsi non si sono fermati gli interventi dei Ministri Volontari di Scientology. Dopo il contatto della Protezione Civile i volontari sono stati indirizzati nell’abitazione di una famiglia che aveva il magazzino pieno di acqua e fango a causa dell’esondazione del fiume Montone. Sono stati rimossi tutti i mobili presenti, bagnati da oltre 30 centimetri d’acqua e la famiglia è stata molto grata per l’aiuto ricevuto.

A un anno dalla riapertura dopo l’alluvione, il McDonald’s di via Bologna ha organizzato un torneo di calcetto fra i suoi dipendenti che si è svolto presso il campo da calcetto del quartiere Romiti, all’interno dell’area verde Ernesto Balducci, anch’essa alluvionata. La volontà è quella di mostrare vicinanza, tramite una presenza attiva anche al di fuori dell’orario di lavoro, al territorio del quartiere Romiti con cui il gruppo commerciale collabora da anni e che ha visto un legame ancora più forte e sincero dopo il disastro che ha stimolato il desiderio di rinascere insieme.