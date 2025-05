Alluvioni e frane: come affrontare le emergenze

La Protezione Civile Predappio ha organizzato sabato scorso, in completa autonomia, il ‘Corso operativo per volontari in emergenze idrauliche e idrogeologiche Coei 1-2025’. Commenta il presidente Riccardo Borghini: "La proposta formativa è nata in risposta alla vulnerabilità del territorio e alla necessità, da parte dei nostri volontari, di essere informati e addestrati ad affrontare le sempre più frequenti emergenze idrauliche e idrogeologiche". I volontari dell’associazione, sorta nel 2014, hanno dovuto affrontare la dura realtà dell’alluvione del maggio 2023, con varie frane conseguenti, strade interrotte e perfino case spazzate via, come quella lungo la strada comunale di Porcentico, dove due persone fecero appena in tempo a fuggire di notte, prima che crollasse. Per questo 20 volontari hanno approfondito, presso la sede di via Palmezzano, la parte teorica relativa alla gestione di queste criticità, con particolare riferimento agli eventi del maggio 2023 e seguenti. A seguire, l’addestramento pratico è proseguito nel parco dell’Opera San Camillo, con una simulazione di operatività in emergenza. "I volontari – aggiunge Borghini – hanno così avuto modo di mettere in pratica i modelli di intervento analizzati e di utilizzare tutte le attrezzature vecchie e nuove in dotazione, adatte a fronteggiare le emergenze idrauliche e idrogeologiche".

Sono stati graditi ospiti del corso anche alcuni volontari della Protezione Civile di Meldola. Raccontano a questo proposito i 20 corsisti di Predappio: "Lavorare insieme e vivere esperienze con altre persone che condividono le stesse idee e finalità arricchisce in modo esponenziale queste giornate, sia dal lato tecnico sia da quello umano". Inoltre, i volontari della Protezione civile Predappio rivolgono un ringraziamento particolare al formatore della sicurezza, Christian Salsi, "per la disponibilità e il supporto prestato durante tutta la giornata. Infine, un grazie speciale va anche all’Opera San Camillo, per l’utilizzo del parco per l’addestramento pratico". Il sindaco di Predappio, Roberto Canali, che ha partecipato alle fasi iniziali della simulazione emergenziale, ha colto l’occasione "per ringraziare i volontari per quanto fanno, sia nei momenti emergenziali sia in condizioni ordinarie".

Conclude Canali: "I volontari della Protezione civile sono molto impegnati non solo durante le calamità naturali eccezionali, ma anche per il servizio che svolgono in tante manifestazioni ed eventi particolari della vita cittadina e comunitaria".

Quinto Cappelli