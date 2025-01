All’X-Ray si esibisce Sentance, la graffiante voce dei ’Nazareth’

Un grande ospite calcherà il palco dell’ X-Ray domani sera dopo le 21. A farlo sarà Carl Sentance (nella foto), la voce dei Nazareth. Carl Sentance ha alle spalle una carriera ricca e variegata che conta incontri importanti, con artisti che hanno scritto la storia del rock, così densa che diventa difficile ripercorrerla tutta.

Il musicista è a Leicestershire, nel Regno Unito, e ha esordito nel 1977 suonando la chitarra con i ‘Leading star’. Dopo aver fatto parte di diversi gruppi locali, ha sostituito John Deverill come cantante nella band ‘Persian risk’. Nel 1981 ha registrato il suo primo singolo, ‘Calling For You’, seguito da ‘Riding High’ nel 1983. Nel 1984, i ‘Persian risk’ hanno fatto un tour con i Motorhead. Nell’1985 si unì a Geezer Butler dei Black Sabbath come cantante principale nel suo progetto solista. La collaborazione durò dal 1986 al 1988, anno in cui Carl lasciò la Geezer Butler Band per unirsi alla band gallese Monroe.

Dopo altre esperienze successive, nel 2006 si unì a Don Airey, tastierista dei Deep Purple. Nel 2015 divenne il nuovo cantante della leggendaria band rock Nazareth, con i quali ha registrato due album. La collaborazione continua tutt’ora, tant’è che Sentance è attualmente in tour con la band.

Sul palco con Sentance ci saranno il bassista di fama internazionale Francesco Caporaletti ed Emiliano Tessitore alla chitarra, riconosciuto come uno dei migliori in Italia al momento, mentre alla batteria ci sarà Alessio Palizzi. Inizio live ore 21 coi Project Czar e a seguire Carl Sentance.