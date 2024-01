Alpini a Castrocaro: "Orgoglio nazionale"

Una cerimonia breve e sentita si è svolta ieri a Castrocaro per la giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini. Tante penne nere si sono ritrovate davanti al monumento di viale Marconi per rendere onore a chi ha perso la vita e combattuto per il bene comune. "Gli Alpini rappresentano un grande orgoglio nazionale sia quando operano in patria sia quando portano la pace all’estero" le parole del sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. Un particolare plauso è stato rivolto dal primo cittadino al nutrito Gruppo Alpini ‘Carlo Bandini’ di Castrocaro, attivo e radicato in seno alla comunità. "Desideriamo onorare la memoria e il sacrificio di tutti gli Alpini e in particolare di chi ha perso la vita e degli artefici di epiche battaglie, su tutte quella di Nikolajewka, combattuta nel 1943 durante la ritirata dal fronte russo – ha dichiarato il presidente del gruppo termale, Daniele Valentini –. Grazie all’eroismo del corpo fu rotto l’accerchiamento russo e i resti dell’armata italiana furono salvati dalla morte e dalla prigionia".

Valentini ha ricordato l’importante ruolo delle penne nere sul territorio, sia nei momenti di difficoltà, con l’opera di soccorso svolta in occasione della recente alluvione, ma anche in quelli di gioia, animando le feste della comunità. Al termine, una pausa conviviale con vin brulé e ciambella per tutti. In serata la biblioteca comunale ha ospitato la proiezione del documentario ‘Il sacrificio Alpino’ sulla ritirata di Russia.

Francesca Miccoli