Alpini di Santa Sofia: nuovo capo Ora alla guida c’è Giancarlo Balzani

Cambio della guardia alla guida del Gruppo Alpini alto Bidente ‘capitano Dino Bertini’ di S. Sofia – Galeata della sezione bolognese-romagnola dell’associazione nazionale delle penne nere. Il capogruppo Aldo Pastore (nella foto con il sindaco Valbonesi) dopo 9 anni lascia il testimone a Giancarlo Balzani. Il nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio 2023-25 è così composto: Pierluigi Nobili, Aldo Pastore, Enrico Marianini, Claudio Milanesi, Fabrizio Fabbri, Luigi Depedri, Maicol Mariotti, Aldo Zamboni e Sante Silvani.

Pastore con orgoglio e commozione ha presentato il bilancio consuntivo dell’attività del gruppo ricordando la convenzione in atto con i Comuni di Galeata e Santa Sofia per la gestione di alcune azioni specifiche. "Gli alpini – ha precisato Pastore ringraziando il sindaco Daniele Valbonesi presente ai lavori – si sono accollati la pulizia dei cippi, dei monumenti e delle aree circostanti sia nel territorio di S. Sofia (17) che di Galeata (5), oltre all’acquisto, al trasporto e alla collocazione delle corone in occasione delle più importanti manifestazioni istituzionali e ricorrenze storiche riguardanti il primo e secondo conflitto mondiale".

"A tutto ciò si aggiungono le giornate ecologiche da dedicare alla pulizia periodica del parco della Resistenza, del parco fluviale, del parco Guelfo Zamboni e del piazzale Karl Marx a Santa Sofia, mentre a Galeata quella del sentiero che dal centro di Pianetto porta al Castello e alla collaborazione per l’organizzazione di manifestazioni come la bella mostra sul centenario della fine del 1° conflitto mondiale e – conclude – il Premio Fedeltà alla montagna". Infine il sindaco Valbonesi: "il rapporto positivo di collaborazione con gli alpini dura anni e che vogliamo non solo continuare a coltivare, ma arricchire".

Oscar Bandini