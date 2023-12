Alta tensione in Consiglio: "Sicurezza in periferia?. I pedoni stiano attenti"

Due gravi recenti incidenti con pedoni gravemente feriti nella zona del Romiti (in via Borghetto Romiti e in via Celletta dei Passeri) hanno sollevato il problema della sicurezza degli utenti della strada più fragili, ovvero pedoni e ciclisti, nelle aree extraurbane. "Le vittime hanno lamentato l’assenza di limiti di velocità, la carenza di illuminazione e di interventi strutturali utili a rallentare la velocità delle auto" hanno riferito in question time i consiglieri comunali del Pd".

"Le strade extraurbane sono da sempre prive di illuminazione – ha risposto l’assessore comunale Vittorio Cicognani –. Nelle zone del forese le vie sono strette ed è impensabile in questo momento pensare a un allargamento. Ciclisti e pedoni devono muoversi con particolare attenzione". Una risposta "inaccettabile" secondo il consigliere Zanotti. Netta la controreplica del vicesindaco Mezzacapo: "Forse il consigliere Zanotti ignora che nell’anno in corso Forlì è stata l’unica provincia dell’Emilia Romagna a non aver registrato decessi di pedoni e ciclisti".

Francesca Miccoli