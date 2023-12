Alta tensione sulla caccia: "Calendario venatorio 2023, il Tar risponda entro dicembre"

"Siamo molto preoccupati che il Tar non abbia ancora risposto alle richieste della Regione di poter discutere, nel merito e in tempi utili, le ragioni per cui riteniamo che il calendario venatorio approvato a maggio 2023 dalla Giunta regionale non dovesse essere sospeso. Perciò abbiamo dato mandato ai legali di presentare un’ulteriore istanza, affinché venga fissata un’udienza di merito entro il 31 dicembre". Lo ha comunicato in una nota, nei giorni scorsi, l’assessore regionale alla Caccia, Alessio Mammi, a proposito del calendario venatorio 2023-2024, sul quale il Tar aveva disposto alcune misure sospensive.

Si tratta di un’intricata vicenda che coinvolge Regione, Consiglio di Stato, Tar e cacciatori. A luglio la Lega per l’abolizione della caccia chiedeva la sospensione completa del calendario venatorio e di porre alcuni limiti nel calendario, tenuto conto delle valutazioni di Ispra. A settembre, l’ordinanza del Tar non ha sospeso integralmente il calendario, ma ha accolto il posticipo del calendario al 1° ottobre e anticipato la caccia di alcune specie migratorie. L’udienza di merito è fissata a marzo 2024. Nel frattempo la Regione ha approvato una delibera per adeguarsi all’ordinanza del Tar, presentando appello al Consiglio di Stato, entrando nel merito di alcuni contenuti, poiché si ritiene che l’ordinanza abbia limitato il potere della Regione di legiferare in materia di attività venatoria.

Il Consiglio di Stato si è espresso il 20 ottobre, ribadendo la correttezza del ricorso e ha chiesto al Tar di pronunciarsi entro il 31 dicembre, come ora chiede anche la Regione. Inoltre, a settembre la Regione ha presentato tre istanze di sollecito, una prima e due dopo l’ordinanza emessa dal Consiglio di Stato, "ma finora dal Tar non si è avuta alcuna risposta". Precisa a questo proposito Mammi: "Attualmente non si sta dando seguito a quanto disposto dal Consiglio di Stato. Perciò continueremo a chiedere che ciò avvenga entro fine dicembre".

Interviene anche il consigliere regionale del Pd, Massimo Bulbi, già presidente della Provincia di Forlì-Cesena: "Sarebbe inaccettabile che anche quest’anno il Tar alla fine non si esprimesse, perché a marzo non ci sarà più il motivo del contendere: la caccia sarà chiusa. Penso sia poco corretto disattendere un’ordinanza del Consiglio di Stato mentre al contrario la Regione debba rispettare la sentenza del Tar. In caso contrario, chiedo all’assessore di non rispettare la chiusura anticipata di alcune specie, visto che i cacciatori hanno già dovuto subire delle restrizioni rispetto al calendario approvato". In ogni caso, la Regione conferma l’impegno per la riduzione della tassa regionale per l’esercizio della caccia dal 2024-25.

Sempre a proposito di caccia, martedì scorso nella commissione regionale Politiche Economiche era prevista la votazione sul Piano Faunistico venatorio, già approvato nel 2018, ma è stato prorogato di due anni. "Tutto questo – attacca il consigliere della Lega Massimigliano Pompignoli – non per salvare l’attività venatoria (la Lega sarebbe stata d’accordo), ma le apparenze".