’Alterazione’, s’inaugura oggi la stagione dell’EXATR

Si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle 18.30 ’Alterazione’, l’evento che inaugurerà la stagione 2023 all’EXATR di via Ugo Bassi. Per l’occasione convergeranno nell’ex deposito delle corriere tre importanti realtà culturali che caratterizzano la città di Forlì: Ipercorpo, Meet the Docs! Forlì Film Fest ed EXTRAterrestre, con i primi due festival che avrebbero dovuto svolgersi proprio nei giorni subito successivi all’alluvione. La serata sarà un’occasione per recuperare spazi e tempi attraverso l’arte e la cultura, in un momento in cui la città sta ancora risentendo dell’evento subito.

’Alterazione’ darà il via a EXTRAterrestre, la serie di appuntamenti organizzati da Spazi Indecisi e Città di Ebla in collaborazione con il Diagonal Loft Club a partire da mercoledì 21 giugno. E dopo l’apertura con la presentazione delle tre realtà organizzatrici si svolgerà l’anteprima congiunta dei festival Ipercorpo, organizzato e diretto da Città di Ebla, e Meet the Docs! Forlì Film Fest, organizzato e diretto da Sunset insieme a Tiresia Media, recuperando l’evento originariamente programmato per mercoledì 17 maggio. Saranno due i momenti che comporranno l’anteprima dei festival. Alle 19 ci sarà l’inaugurazione dell’installazione a misura di ambiente di Flavio Favelli ’Ecstasy’, un momento che vedrà anche la partecipazione dell’artista. L’opera è un collage di locandine di film dello storico cinema a luci rosse bolognese Royal Rouge.

A seguire, alle 20.30, si svolgerà poi la proiezione del docufilm ’50 – Santarcangelo Festival’, il racconto dei 50 anni di storia della realtà riminese che ospita alcune tra le maggiori tendenze di arte performativa del Paese. Dopo la visione si terrà poi un dibattito che vedrà protagonisti i registi del documentario, Michele Mellara e Alessandro Rossi, il direttore di Ipercorpo Claudio Angelini e il direttore artistico del Meet the Docs!, Matteo Lolletti. Durante l’evento ’Alterazione’, a ingresso libero e gratuito, non mancherà anche un’area bar curata dal Diagonal Loft Club.

Martina Mastellone