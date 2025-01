Altini chiamato a guidare l’Ausl di Modena: "Sono onorato. Lascio un grande ospedale"

Una promozione lampo. Mattia Altini, 50enne forlivese, responsabile dell’ospedale della sua città, il Pierantoni-Morgagni, è il nuovo direttore generale dell’Ausl di Modena. La Regione Emilia-Romagna, a seguito di una riunione di giunta straordinaria, ha ufficializzato poco dopo le 18 nove nuovi direttori generali delle Ausl, da Parma alla Romagna (dove – questa è l’altra notizia di ieri – resta Tiziano Carradori). Tra i prescelti c’è proprio Mattia Altini, chiamato a spostarsi dal presidio di Vecchiazzano al capoluogo emiliano, dove guiderà l’intera azienda sanitaria.

Il curriculum di Altini è brillante: direttore sanitario all’Irst di Meldola dal 2010 al 2020, poi dell’intera Ausl romagnola fino al 2022, prima di fare un passaggio in Regione. Per due anni era stato responsabile del settore Assistenza ospedaliera di tutta l’Emilia-Romagna. Poi il (breve) ritorno ‘a casa’, fino al salto maturato ieri.

"Sono contento e onorato di questa responsabilità – sono le sue prime parole –. Modena, tra l’altro, è la città dove mi sono specializzato. Non lascio Forlì a cuore leggero ma rassicuro i miei concittadini: abbiamo un grande ospedale". È stato direttore per appena 23 giorni, da quando ha sostituito Giorgio Martelli che è andato in pensione a fine 2024. "Avevo partecipato a un concorso un anno e mezzo fa: il direttore generale Tiziano Carradori mi aveva chiamato da quella graduatoria. È un percorso diverso rispetto al ruolo che sto per assumere, che è di natura fiduciaria e non era programmabile... Ora andrò in aspettativa. Qualora la mia esperienza a Modena terminasse, automaticamente il mio posto tornerebbe ad essere il Pierantoni-Morgagni".

"Non posso che gioire per Mattia – è la reazione a caldo del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini –. Ho lavorato con lui per nove dei miei dieci anni da sindaco di Meldola, quando era il braccio destro del prof Dino Amadori, che puntava molto su Altini. È il giusto riconoscimento per uno dei manager sanitari più bravi della nostra terra". Quanto alla perdita per l’ospedale, Zattini non si mostra preoccupato: "Servirà un nuovo direttore. Ma Mattia lo aspettiamo: è giovane, magari tornerà da protagonista in Romagna".

E se la consigliera regionale Valentina Ancarani (Pd) augura "buon lavoro" ad Altini e Carradori, Massimiliano Pompignoli, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha aperto già ieri sera il fronte delle polemiche: parla di "sgarbo umano e professionale", "ennesimo sgambetto a Forlì nella gestione delle politiche sanitarie". E attacca: "Ci è stato tolto un direttore di ospedale già in carica, ben voluto da tutti, per barattarlo con la riconferma ai vertici dell’Ausl Romagna di Tiziano Carradori". Quest’ultimo è un manager già finito più volte nel mirino del centrodestra. Pompignoli anticipa quelli che secondo lui sono i malumori: "Una scelta folle, lontana anni luce da ciò che auspicavano i Comuni, i professionisti della sanità e, mi sento di dire, anche molti amministratori locali".

Stando a ciò che è stato possibile ricostruire, l’incarico di Tiziano Carradori durerebbe altri due anni prima del raggiungimento dell’età della pensione.