Alto Bidente, allo stadio la fine del Ramadan

Per il terzo anno consecutivo è stata celebrata la fine del Ramadan a Santa Sofia nell’area sportiva di via Dante Alighieri, messa disposizione dal Comune e dalla Asd Santa Sofia Calcio. Un clima di preghiera prima e di festa poi alla presenza di oltre 300 fedeli islamici di tutte le età provenienti da Cusercoli, Civitella, Galeata e Santa Sofia. La fine del Ramadan è un momento collettivo molto sentito dalla comunità musulmana che ha così festeggiato Eid el Fitr, ovvero la fine del mese di digiuno iniziato 30 giorni prima e che la commissione religiosa, riunita presso la Grande Moschea di Parigi, ha confermato per quest’anno tra il 9 e il 10 aprile.

Il presidente della associazione Rosa Bianca Achabe Brahim, che rappresenta la comunità musulmana di Santa Sofia, ha accolto i confratelli provenienti dai paesi vicini e naturalmente il sindaco Daniele Valbonesi, che ha portato i saluti con tanto di fascia tricolore. "Ho salutato i presenti ricordando l’importanza della coesione sociale, dell’accoglienza e del reciproco impegno – ha commentato il primo cittadino –, per una società aperta, solidale e giusta. Una società che veda la centralità delle persone, ma nella quale i cittadini abbiano chiari non solo i diritti, ma anche i doveri".

A seguire l’intervento del giovane Foursane Sofian, impiegato in una ditta di spedizioni, che ha ringraziato sia il sindaco che il presidente dell’associazione calcio Sauro Conficoni per la disponibilità del campo e ha ribadito anche lui l’importanza della collaborazione e del rispetto che contraddistinguono "l’amata Santa Sofia".

Del resto gli stranieri rappresentano una fetta significativa della popolazione dei tre Comuni dell’alto Bidente (1.600 unità), che varia percentualmente dal 15 al 23%, persone che nella stragarande maggioranza lavorano presso lo stabilimento della Del Campo del Gruppo Amadori. La comunità musulmana è ben inserita nel tessuto sociale dei territori di Civitella, Galeata e Santa Sofia e non si sono mai registrati episodi importanti di scontro.

I numeri dimostrano che gli stranieri provenienti dal Marocco sono quelli più numerosi e nei tre comuni dell’alto Bidente raggiungono oltre 550 unità, ai quali vanno aggiunti circa 150 senegalesi e nigeriani che professano la religione musulmana, senza dimenticare una fetta non trascurabile di 250 tra albanesi e macedoni solo parte dei quali seguono, però, i dettami dell’Islam.