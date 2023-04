Alto Bidente e centri estivi Ecco le prime proposte

E’ già tempo di iscrivere i figli ai centri estivi. Nonostante manchino ancora due mesi alla fine dell’anno scolastico già le famiglie con entrambi i genitori lavoratori si stanno organizzando per trovare una alternativa educativa e di sana ricreazione ai loro figli potendo contare nei tre Comuni di Civitella, Galeata e Santa Sofia su un’offerta variegata e consolidata di proposte per i mesi estivi.

Mentre i Comuni dell’alto Bidente hanno aperto i bandi per individuare i soggetti gestori dei centri estivi che intendono aderire al ‘Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro’ promosso dalla Regione , a Santa Sofia è già possibile iscriversi al centro ‘Artexplora x Amadori’ promosso dall’associazione cesenate Artexplora in collaborazione con il Gruppo Amadori e in programma dal 12 giugno al 28 luglio a Rigenera Villaggio dello Sport in via Mascagni 6 con l’offerta del 50% di sconto sulle tariffe della settimana se l’iscrizione viene effettuata entro il 15 aprile. Il centro funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16 e costa 90 euro a settimana per i dipendenti del Gruppo Amadori e comprende pranzo e 2 merende; mezza giornata e 1 merenda (uscita entro le 12.30) 40 euro a settimana +5 euro una tantum per iscrizione e assicurazione. Invece per i non dipendenti della Amadori giornata intera 150 euro, mezza giornata 90 euro più 5 euro di iscrizione. In regalo: zainetto, astuccio, 2 magliette, borraccia, posate e 1 albero. La differenza nelle quote di frequenza è dovuta proprio all’intervento dell’azienda Amadori per i suoi dipendenti in tutte e tre gli stabilimenti del gruppo da S. Vittore di Cesena, a Mosciano di Teramo e appunto a Santa Sofia.

"Divertimento, gioco, arte, ingegno, manualità, creatività caratterizzeranno le giornate – si legge nella nota dell’associazione –. Atelier di teatro, musica, yoga e motricità, piscina e ospiti speciali caratterizzeranno le sette settimane tematizzate su il ‘Sogno dell’eroe, ‘Misteri e segreti dal passato al presente; Il respiro della terra, Alla conquista delle lune, Le vie dell’acqua, Civiltà di galassie lontane con festa finale aperta a tutti ‘Se avessi le ali’.

Gli animatori del centro sono Lara Cavalli laureata in scienze dell’educazione, coordina le attività pedagogiche sul patrimonio artistico, conduce percorsi ludici, coordina il progetto sul patrimonio artistico oltre ad essere responsabile organizzativa. Accanto a lei Leila Cavalli curatrice e regista di programmi educativi televisivi per ragazzi e Lucietta Godi esperta di poesia, trattamento e giochi con le immagini che si occupa di architettura del paesaggio. Infine Claudio Cavalli autore-attore in 12 spettacoli teatrali ed autore delle prime 500 puntate de L’Albero Azzurro. Per info ed iscrizioni: 351.8222887 – 338.8688454

Oscar Bandini