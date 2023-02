Altri 2,5 milioni per i lavori alla ‘Don Milani’

di Matteo Bondi

La scuola elementare Don Milani di Forlimpopoli si rifa il look. Sono stati stanziati sul progetto di riqualificazione del plesso scolastico 2,5 milioni del Pnrr. Si tratta dell’ultimo intervento sulla scuola: in questi anni si è già intervenuto in più riprese sia sulla stabilità della struttura dal punto di vista sismico, sia sull’efficientamento energetico, oltre che sull’ampliamento del numero di spazi utili, cioè aule, spogliatoi per la palestra e laboratori e vani di servizio.

"Rimaneva fuori solo la parte della mensa – spiega Adriano Bonetti, assessore ai lavori pubblici del Comune artusiano –. Il progetto naturalmente lo avevamo già e lo abbiamo candidato per l’ottenimento dei fondi del Pnrr. Ora che abbiamo avuto la conferma del loro arrivo siamo pronti a partire con i lavori. Si tratta di un intervento importante, considerando che la zona in questione comprende anche uno scantinato che non permette il consolidamento delle pareti dell’edificio sopra. Così si procederà all’abbattimento della zona mensa con relativo scantinato e alla riedificiazione".

A progetto ultimato, oltre allo scantinato e alla mensa al piano terra, verranno realizzati al primo piano tre nuove aule e uno spogliatoio ulteriore per la palestra. "La mensa sarà più ampia di quella attuale – spiega l’assessore –, in maniera da poter accogliere comodamente tutti gli studenti e insegnanti che usufruiscono del servizio". Quando avranno inizio i lavori? "Prima di procedere con il cantiere vero e proprio – descrive Bonetti –, dobbiamo lavorare nello scantinato, che ospita il deposito dei reperti del nostro Museo Archeologico. Non appena abbiamo saputo del finanziamento abbiamo iniziato a cercare strutture adeguate. Stiamo facendo le relative valutazioni funzionali su alcuni edifici di proprietà comunale, ma anche sondando l’eventuale affitto di un magazzino privato. Oltre al deposito, lo scantinato ospita anche la cabina elettrica che serve la scuola. Riteniamo di riuscire a partire con questi lavori tra la fine di aprile e gli inizi di maggio, per poi aprire il cantiere vero e proprio non appena conclusa la scuola. I lavori dureranno per l’intero prossimo anno scolastico, quindi installeremo una struttura prefabbricata nel cortile interno della scuola per garantire il servizio della mensa per tutto il prossimo anno".

Il cantiere non dovrebbe interferire con il resto dell’edificio, se non appunto per la mensa. A luglio 2024, questo il termine previsto dei lavori, la Don Milani dovrebbe così avere il suo nuovo aspetto definitivo.