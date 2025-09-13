"Altri 500mila euro per la scuola Rossi"

Il neocapogruppo Sergio Moretti del gruppo consiliare di minoranza ‘Voltare Pagina’ esprime forte preoccupazione per la situazione della scuola elementare Francesco Rossi di Bertinoro. L’edificio è chiuso da alcuni anni per la realizzazione di lavori che si sarebbero dovuti concludere nel 2023, ma che sono ancora in corso.

"La preoccupazione è dovuta alla recente decisione della giunta di accendere un mutuo di 500 mila euro per spese di efficientamento energetico per la Francesco Rossi – afferma Moretti –. È inaccettabile che si decidano ulteriori spese per un plesso in cui i lavori sono già in corso da oltre due anni. Si sono accorti solo ora della necessità di sostituire gli infissi? A nostro avviso ogni centesimo deve essere speso per l’accorpamento tra la scuola Francesco Rossi e la scuola media Paolo Amaducci, non per interventi su una struttura obsoleta sulla quale già troppo si è speso".

Il capogruppo ricorda anche come nel programma dell’attuale maggioranza fosse previsto di "verificare il possibile accorpamento tra la scuola primaria e la scuola secondaria di Bertinoro". "Come si può pensare di verificare un accorpamento quando si continuano a investire risorse in una struttura che potrebbe non avere un futuro?" si chiede Moretti che prosegue: "Questa situazione è emblematica della mancanza di un progetto strategico di lungo termine per l’edilizia scolastica nel nostro capoluogo. L’assenza di una pianificazione chiara ha portato a enormi sprechi di denaro pubblico, con risorse investite senza un’efficace visione futura. Le famiglie, gli insegnanti e gli alunni stanno subendo continui disservizi e disagi, mentre l’amministrazione sembra incapace di garantire un servizio educativo di qualità".

Il ragionamento del gruppo consiliare abbraccia poi il calo di iscrizioni che si stanno registrando sia alle medie che alle elementari, da cui deriverebbe la necessità ancora maggiore dell’accorpamento. "L’attuale accorpamento – conclude Moretti –, realizzato in fretta e furia, ha dimostrato che il plesso di via Colombarone può ospitare sia i ragazzi delle elementari che delle medie. Questo rappresenta una tappa intermedia necessaria. Se questo deve essere il futuro, non ha senso spendere ulteriori risorse comunali nella scuola Francesco Rossi. È importante ricordare che il progetto di accorpamento più ambizioso, redatto durante il secondo mandato di Zaccarelli, aveva un costo di 1.800.000 euro. Considerando tutti gli interventi già realizzati, più quello previsto di efficientamento presso la Francesco Rossi, ci si trova ben oltre questo importo".

Matteo Bondi