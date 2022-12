Altri due presepi a Forlimpopoli

A Forlimpopoli per tutto il periodo delle festività natalizie saranno visitabili due presepi allestiti nelle due chiese di Santo Spirito, in via Giardino, e San Pietro Apostolo, in via Andrea Costa.

Il primo rappresenta al suo interno i simboli dello spirito santo: acqua, fuoco, vento, colomba e olio santo. La Natività nella chiesa di San Pietro Apostolo invece è un presepe meccanico che alterna il giorno e la notte con varie statuette raffiguranti i vari mestieri, da quelli diurni a quelli notturni come il panettiere.

I due presepi di Forlimpopoli si aggiungono a quello presente all’interno della basilica di San Rufillo, allestimento meccanico che ha aperto proprio a Natale e che vanta anche un proprio sito web.

ma.bo.