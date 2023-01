Altri intoppi al mercato coperto, coltivatori ancora in allarme

Si riaccende la polemica tra i coltivatori diretti e la direzione del mercato coperto di piazza Cavour. Oggetto del contendere è, questa volta, lo spazio che, in base alla concessione vigente, i produttori hanno il diritto di occupare e per il quale pagano un regolare canone. È accaduto che i nuovi banchi, recentemente allestiti nell’ambito della ristrutturazione che è in corso e che riguarda tutta l’area del mercato, sono più piccoli di quelli di prima; dunque, lo spazio per la vendita risulta ridotto, in alcuni casi in maniera considerevole. Così, i coltivatori diretti, che offrono un servizio molto apprezzato dai cittadini, cioè la vendita di prodotti a chilometro zero, si trovano nuovamente ad operare in una condizione lavorativa che ritengono di di forte disagio.

Il problema era già stato posto all’attenzione dell’amministrazione e il sindaco Gian Luca Zattini, nel corso della visita al mercato del novembre scorso, si era impegnato ad affrontarlo e risolverlo. Ora, però, ai coltivatori è stato chiesto di firmare una nuova concessione, anche se è ancora legittimamente in vigore quella vecchia, nella quale viene assegnato, a ciascuno, uno spazio ridotto. Una concessione che i produttori si sono rifiutati di sottoscrivere. Martedì scorso era prevista una riunione con l’assessora Andrea Cintorino che, nell’intenzione dei coltivatori, avrebbe dovuto aprire un confronto, possibilmente proficuo, con l’amministrazione. Ma la riunione è saltata, senza che, peraltro, fosse indicata una data alternativa.

"Alcuni di noi a volte poggiano le cassette accanto al banco, per recuperare un po’ di spazio – dice una coltivatrice che opera al mercato coperto –, ma ci hanno vietato di farlo, per problemi di sicurezza". Dunque, vietata la soluzione più semplice, non è stata, per ora, offerta un’alternativa.

Paola Mauti