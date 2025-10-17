Altro che ’nativi digitali’: "Dispositivi e schermi, no all’uso troppo precoce"

C’è chi li chiama ‘nativi digitali’, ma dietro questa definizione si nascondono anche rischi spesso sottovalutati. Sempre più bambini, già nella fascia 0-6 anni, trascorrono parte della giornata davanti a uno schermo. Un fenomeno in crescita che la Neuropsichiatria infantile, diretta da Mariella Allegretti, osserva con attenzione e affronta con azioni di sensibilizzazione, a partire dall’ultima Wellness Week, l’iniziativa dedicata a diffondere uno stile di vita sano.

Dottoressa, cosa vi ha portato a riflettere sull’impatto della tecnologia nei primissimi anni di vita?

"Se sull’adolescenza l’attenzione è già alta, sui più piccoli resta ancora molto da fare. Nelle nostre sale d’attesa, vediamo ogni giorno bambini con smartphone e tablet in mano: è una realtà ormai quotidiana. Proprio per questo stiamo lavorando per creare degli ambienti digital free, spazi senza schermi in cui i bambini possano giocare, leggere e interagire in modo naturale".

Quali sono i rischi legati all’esposizione in tenera età ai dispositivi digitali?

"Le dipendenze comportamentali, come quella dai dispositivi digitali, agiscono sulle stesse aree cerebrali delle dipendenze da sostanze. Per i bambini, che hanno un cervello estremamente plastico, il rischio è ancora maggiore. L’uso massiccio e troppo precoce di smartphone e tablet può lasciare impronte nel cervello in via di sviluppo, riducendo la quantità di sostanza grigia e bianca in aree fondamentali per le funzioni esecutive. Le conseguenze possono essere disturbi dell’attenzione, ritardi nel linguaggio, difficoltà nella regolazione emotiva, disturbi del sonno, irritabilità e problemi relazionali. Dobbiamo ricordare agli adulti che sono il riferimento. Il modello genitoriale deve cambiare, imparando a disconnettersi dalla tecnologia".

Ci sono indicazioni su tempi e modalità di utilizzo degli schermi?

"Le linee guida sono molto chiare: fino ai 18 mesi non ci deve essere alcuna esposizione agli schermi. Tra 18 e 24 mesi, eventualmente, si possono introdurre brevi visioni di contenuti adatti, ma sempre sotto supervisione. Dai 2 ai 6 anni non si dovrebbe superare un’ora al giorno complessiva, includendo tutti i dispositivi, televisione compresa, e sempre con la presenza di un adulto. Per i più piccoli è importante la lettura dialogica con i genitori; crescendo, devono sviluppare l’abitudine alla lettura autonoma, almeno due ore al giorno. Dobbiamo recuperare queste sane abitudini che si stanno perdendo".

Avete in programma nuove azioni su questo fronte?

"Sì, stiamo lavorando su alcune iniziative per la cittadinanza. Abbiamo già creato dei volantini per sensibilizzare i genitori sugli effetti negativi di un’esposizione precoce ai dispositivi e introdotto dei qr-code che rimandano a materiali divulgativi multilingue sul tema: circa il 20% della nostra utenza è composto da famiglie straniere che hanno difficoltà con l’italiano, e ci sembrava importante rendere i contenuti accessibili a tutti".

Valentina Paiano