Altro colpo del Circolo forlivese

Nella prima prova nazionale Under 14, manifestazione, che ha ottenuto il record di partecipanti con 1.480 atleti nelle 8 categorie in gara, ha trionfato per il terzo anno consecutivo Lorenzo Balelli, spadista del Circolo Schermistico Forlivese, consolidando il suo primato nel ranking italiano.

Una gara, disputata a Ravenna, praticamente perfetta per Balelli, unico rappresentante forlivese nella categoria Ragazzi. Già dalla fase a gironi Balelli si è dimostrato in grande forma subendo solamente 3 stoccate nei 6 assalti disputati, dunque ottenendo 6 vittorie su 6 incontri. Il cammino trionfale è proseguito nel tabellone ad eliminazione diretta, nel quale l’incontro più combattuto è stato nei quarti di finale: il forlivese si è imposto 15-10 contro il trevigiano Edoardo Trabucco. Il trionfo finale grazie alle vittorie su Luigi Marciano (15-9) in semifinale e sul padovano Edoardo Botter (15-7) in finale.

Nella categoria Allieve il miglior piazzamento per i forlivesi è stato di Luna Onofrei, 24ª. A seguire Francesca Spinelli e Valentina Francisconi, fermate ai 32esimi. Poco dietro Matilde Palmieri e Maria Domenica D’Agostini. Tra gli Allievi, stop ai 64esimi per Luca Castellani e nel turno precedente per Dario Moreni. Tra i Giovanissimi, risultato di rilievo per Dario Bassi, 13º. Bene anche Filippo Fiori, 27º: poi Ettore Gentilini, Giacomo Gimelli e Pietro Navacchia. Nelle Giovanissime, Anita Scarpellini si è fermata al secondo turno a eliminazione diretta. Tra le Bambine ha brillato Noemi Canducci (12ª); out ai 32esimi Angelica Casoni (34ª) e Adele Amico (64ª); stop nel turno precedente per Gloria Pasini. Tra i Maschietti è terminata ai 16esimi, per una sola stoccata, la prova di Luca Lombini, 21º; a seguire Filippo Reseda, Alessandro D’Angelantonio e Giulio Mazzotti.

u. b.