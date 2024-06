Altrove Teatro in scena a Biserno

Gli attori di Altrove Teatro tengono oggi uno spettacolo gratuito alle 17.30 nella piazzetta di Biserno (Santa Sofia). La trama si basa sui racconti di Marzia e Teresa Mantini e ha come protagonista la perpetua di don Giovanni Spighi, parroco di Biserno per mezzo secolo dal 1915 al 1965. La perpetua di Don Giovanni era la signora Emma, madre di don Giordano parroco di Santa Sofia. "Son cresciuta in mezzo alle vesti nere (quelle di Don Spighi) e ‘m tocca morì sempre tra le vesti nere (quelle del figlio che si era fatto prete)". Era lei ad occuparsi dei banchetti e il suo dolce più celebre era la Torronata (o dolce secco) tipica di Biserno, preparata con noci, canditi e cioccolato. che pare sia stata importata dalla stessa Emma dalla zona di Reggio Emilia; in effetti a Poviglio, nel Reggiano, esiste una Torronata ma diversa da quella di Emma. La sua veniva preparata anche in occasione dei matrimoni, celebrati in chiesa e seguiti dal banchetto nuziale in canonica, perché nessuno dei poveri contadini aveva in casa un numero sufficiente di piatti per gli ospiti, così Don Spighi dava loro in uso l’ampia (per quei tempi) sala della canonica, che poteva ospitare addirittura 20 persone.

Dopo lo spettacolo si avrà un rinfresco a cura degli abitanti con la collaborazione dei ristoranti La Vera Romagna e Il Palazzo di Ridracoli (su prenotazione, offerta libera). E’ prevista una piccola asta con libri salvati dall’alluvione da ‘Parole dal Fango’; il ricavato andrà all’acquisto di nuovi libri da donare alle casine di lettura di Sophia in Libris (info: messaggi Whatsapp 375.5325655); prenotazione obbligatoria al link: https://forms. gle/iLcGc6wEtZBgBpSW8.

"Il progetto ‘Altrove’ è nato per portare il teatro nelle piccole comunità della Romagna – precisano gli organizzatori – in particolare quelle collinari e montane. Ogni spettacolo è anche l’occasione per favorire un turismo culturale sostenibile in una cornice decisamente insolita".

