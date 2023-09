Alumni e studenti di Scienze politiche: domani la reunion

Il Campus di Forlì domani dalle 10 riapre le sue aule agli alumni e studenti dei corsi di laurea triennale e magistrale in Scienze politiche e sociali (Scienze internazionali e diplomatiche, International politics and economics, Studi europei, Mass media e politica, East European and Eurasian studies). Al mattino i partecipanti potranno prendere parte a dibattiti su temi di attualità, che riguardano diversi ambiti disciplinari, dall’economia, alle relazioni internazionali e alla sociologia. Al pomeriggio, spazio all’incontro tra alumni e studenti, per favorire lo scambio di testimonianze e consigli per la carriera. Nel corso della giornata avranno luogo momenti di formazione e riflessione, in particolare sull’aggressione russa dell’Ucraina e sulla lotta per le libertà del popolo iraniano. Inoltre avranno luogo 5 forum tematici in simultanea in diverse aule. Info: [email protected], tel 349.0064470.