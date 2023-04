Alzheimer e caregiver: se ne parla al Ceub

La rocca vescovile, sede del Ceub di Bertinoro, ospiterà, oggi e domani, l’Alzheimer Summit 2023. Organizzata dalla Fondazione Maratona Alzheimer, la due giorni sarà dedicata al caregiving. La proposta della Fondazione è quella di un confronto aperto e inclusivo che giunga alla definizione di ‘Linee guida per un modello di assistenza domiciliare specialistica’. Si farà anche il punto sull’esperienza della ‘vacanza inclusiva’ e sul nuovo progetto del ‘Caffè Alzheimer diffuso’, in vista dell’appuntamento con il Secondo Forum dei Caffè Alzheimer Italiani in programma a settembre nell’ambito della prossima edizione della Maratona Alzheimer.

La prima giornata sarà dedicata all’Ideazione partecipata di un modello di cure domiciliari con l’obiettivo di condividere contenuti e proposte per la definizione di ‘Linee guida destinate alle cure domiciliari’. Coordineranno i lavori Marco Trabucchi, presidente Aip e consigliere Fondazione Maratona Alzheimer e Silvia Vettor, responsabile Rete Alzheimer Israa Treviso. Interverranno Maria Chiara Briani, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna; Emanuela Venturelli, coordinatrice progetti Fondo per l’Alzheimer e le demenze Regione Emilia Romagna; Giulia Salvi, psicologa Amici di Casa Insieme Odv.

Tra i dati di scenario si sottolinea che la sopravvivenza delle persone affette da demenza si è fortemente prolungata. Il progresso clinico-assistenziale ha permesso in questi anni la sopravvivenza, rispetto ai decenni precedenti, di un numero più elevato di persone di età molto avanzata, caratterizzata da patologie multiple, che concorrono a limitare l’autonomia della persona ammalata. In Italia vivono 22.000 ultra centenari, gli ultra 65enni sono 14.177.000, il 24.1% della popolazione. L’aspettativa di vita è di 80,5 anni per gli uomini e 84,8 per le donne. La gestione delle persone anziane e non autosufficienti è spesso impossibile da parte della famiglia se non a sua volta sostenuta sul piano psicologico, pratico e clinico. A questo si aggiungono la crisi della famiglia e la restrizione del numero dei suoi componenti disponibili, la condizione di solitudine degli anziani ammalati che rende difficile la loro gestione nella propria casa e una povertà sempre più diffusa nelle famiglie di anziani che impedisce la possibilità di ricorrere al sostegno di personale a pagamento.

Domani ci si concentrerà invece sul progetto di vacanza inclusiva (in programma per settembre nell’ambito della prossima edizione della Maratona Alzheimer) e sul progetto del Caffè Alzheimer Diffuso: nel 2022 il progetto Caffè Alzheimer Diffuso ha raggiunto nove Regioni e ha visto l’organizzazione di 20 Caffè pilota. L’obiettivo della Fondazione è di passare gradualmente a 80 Caffè diffusi da svolgersi in tutte le Regioni italiane. Matteo Bondi