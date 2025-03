Alzheimer e infanzia,. Maestri ’al lavoro’

I Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Forlì-Cesena hanno eseguito la manutenzione primaverile del ‘Giardino delle Stagioni’ del Comune di Meldola, area verde che si trova all’interno del parco dell’Istituzione ai Servizi Sociali Drudi, iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto nazionale ‘Natura Di’, promosso dalla Federazione Maestri del Lavoro.

"Il giardino è stato ideato per le esigenze dei malati di Alzheimer – precisano il sindaco Roberto Cavallucci e il presidente dell’Istituzione Drudi Walter Neri – ed altre malattie neuro degenerative, nell’ambito di un approccio globale alla cura e all’assistenza del paziente. Questo spazio verde contribuisce a ridurre le fonti di stress e a compensare le difficoltà di orientamento così da limitare l’uso di farmaci e stimolare le abilità residue.

In questo particolare giardino il malato può muoversi senza limiti e senza pericoli così da ripristinare il contatto con la natura, diventando un vero e proprio spazio dei sensi composto da zone colorate, aromatiche e foglie pelose in un ambiente sicuro e privo di ostacoli fisici".

Nella stessa giornata i Maestri del Lavoro hanno provveduto anche alla manutenzione dell’Orto del Nido d’Infanzia ‘Il Pulcino’, frequentato da circa 50 bambini di età compresa

fra 1 e 3 anni, che hanno collaborato divertendosi.

Uno dei lavori che ha maggiormente occupato i Maestri è stato anche il ripristino del ‘tunnel emozionale’ creato come supporto per le piante rampicanti e che per i bimbi rappresenta uno spazio educativo idoneo ad accogliere i loro bisogni: una tana dove nascondersi e un sentiero da percorrere. Il progetto proseguirà con il coinvolgimento delle educatrici d’infanzia.

o.b.