Amadori, il Pd: "Mistificazioni". I firmatari chiedono un confronto

Botta e risposta tra il Partito Democratico di Forlimpopoli e l’associazione per la Salvaguardia e la Tutela del Territorio sulle firme consegnate da quest’ultima alla sindaca Garavini per vigilare sul nuovo insediamento del gruppo Amadori a San Leonardo. Il Pd si dice favorevole all’insediamento, così come lo è stato per la nuova sede di Brn, salvo, naturalmente, il via libera da parte degli organi preposti. "La partecipazione della società civile è sempre un fatto positivo, – scrivono – quando però si basa su dati reali, e non su fantasie, quando deriva da bisogni dei cittadini fondati sulla verità dei fatti e non sulla mistificazione". Attaccando poi con "La Repubblica Italiana è uno Stato di Diritto e non una oligarchia fondata sulle chiacchiere". Non andando, però, meglio a specificare quali siano le parti della petizione che sarebbero "chiacchiere" e quali "mistificazioni". Accuse che l’associazione rispedisce al mittente: "Ci sembra non corretto, né giusto denigrare 2.318 cittadini". Dato per assodato che lo stabilimento verrà realizzato su una zona vocata ad area produttivo/industriale, l’associazione ricapitola quali siano i timori rispetto ad un progetto che porterà al "raddoppio delle emissioni di Co2 e di polveri sottili" senza però supportare tale dichiarazione con dati. Allo stesso modo porta i numeri di consumo di acqua (1 milione di metri cubi all’anno) e gas (30,000 metri cubi al giorno) del progetto che prevedeva anche un polo produttivo, ipotesi poi abbandonata dallo stesso gruppo Amadori. Che potrebbe presentare un progetto di insediamento produttivo in un secondo momento, ma sarebbe trattato come un nuovo progetto, con una conferenza dei servizi ad hoc. Infine, l’associazione torna a chiedere un pubblico confronto su questi temi.

Matteo Bondi