Amadori, incontro a Forlimpopoli

Ha il nome che sembra quello di un erbivoro simile al lama, Alppaca, ma in realtà si tratta di un insediamento produttivologistico di notevoli dimensioni, che dovrebbe sorgere nella zona di San Leonardo, nelle vicinanze dello scalo merci di Villa Selva. Uno stabilimento che, a regime, dovrebbe impiegare circa 200250 addetti. Questa sera, a partire dalle ore 20,30, si terrà nella sala del consiglio comunale di Forlimpopoli una pubblica assemblea di presentazione del progetto. ‘Alppaca’ (Area logistico produttiva per prodotti e applicazioni di coordinamento aziendale) prevede un investimento da parte del gruppo Amadori di circa 100 milioni di euro. La zona interessata ha un’area di 258.665 metri quadri per una edificabilità di 64.666 mq e si trova tra le vie San Leonardo, Paganello, Savadori e Giulio II.

Nel corso del primo incontro con la cittadinanza, tenutosi a luglio scorso, erano emersi alcuni appunti da parte dei residenti della zona interessata, riguardanti soprattutto l’eventuale aumento di traffico pesante. Fra le opere compensative che l’insediamento porterebbe alla comunità, c’è la realizzazione di un edificio di 1.600 mq che verrà poi ceduto al Comune per il definitivo trasferimento dell’archivio comunale.

ma.bo.