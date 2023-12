Amadori, nuovo insediamento:: "Solo logistico, da approvare"

La nuova struttura del gruppo Amadori che dovrebbe sorgere nella zona di San Leonardo, di fianco allo scalo merci di Villa Selva, avrà ‘solo’ funzioni logistiche. La nota pervenuta ieri dal gruppo Amadori stesso chiarisce che si tratta di una decisione presa durante il prosieguo degli incontri in conferenza dei servizi e "in relazione alle richieste degli enti preposti alle verifiche dell’iter autorizzativo". Era stato chiarito sin dalla sua presentazione che il progetto prevedeva in una prima fase entrambe le tipologie, cioè solo logistico oppure logistico e produttivo, ma che in un secondo momento sarebbe stato scelto cosa fare effettivamente.

La struttura che dovrebbe sorgere ha una superficie di circa 65.000 metri quadri e comporterebbe un investimento da parte di Amadori di circa 100 milioni. L’azienda sottolinea anche come "l’effettiva realizzazione, come già ribadito negli incontri con la comunità e gli stakeholder del territorio, dipenderà dalla sua coerenza, al pari di altri progetti in altre aree, al piano industriale del gruppo Amadori, che verrà presentato e approvato nei primi mesi del 2024". Quindi per sapere se si farà oppure no uno stabilimento logistico che potrebbe portare lavoro a circa 200 persone bisognerà aspettare, non solo la conclusione dell’iter autorizzativo, ma anche l’approvazione del piano industriale del gruppo Amadori che deve decidere se gli conviene o meno realizzare la sola struttura logistica a Forlimpopoli.

Matteo Bondi