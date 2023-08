Amadori, ultima bottega del borgo (da 70 anni)

"Non so immaginare Corniolo senza il Forno Amadori. E’ un punto di riferimento non solo per i suoi prodotti di qualità, ma un luogo di incontro per i residenti e turisti". A parlare è il presidente della Pro loco di Corniolo - Campigna Leonardo Pisanelli che, in estrema sintesi riassume l’importanza di questa bottega, che è l’ultimo presidio commerciale di Corniolo. Gestito ora da Bruno Bruschi e da sua moglie Barbara Betti, il forno ha iniziato la sua attività oltre 70 anni fa, ricorda la giovane comunicatrice Ilaria Pini, grazie all’iniziativa di Giovanni Amadori che, appena ritornato dalla guerra, si inventò il mestiere che poi passò alla figlia Rina e a suo marito Giovanni Bruschi, scomparso di recente. Un esercizio commerciale ‘multifunzioni’ premiato qualche anno fa anche dalla Regione Emilia - Romagna con un contributo che ha permesso ai gestori di ristrutturare a fondo la struttura ,che per tutta l’estate ha avuto una funzione importante nel dare risposte al pubblico numeroso presente negli eventi più partecipati come il Festival internazionale degli artisti di strada e della rassegna Monti Orfici del Teatro Zigoia che hanno richiamato centinaia e centinaia di persone.

"Ci abbiamo creduto – commenta Bruno Bruschi – e invece di chiudere il negozio tenendoci solo l’attività del forno, abbiamo deciso di rilanciare ammodernando da cima a fondo il negozio che funziona anche da bar, market e dove affittiamo le mountain bike e le e-bike ai tanti turisti oltre a dare informazioni e a consegnare i quotidiani. Un negozio polivalente". Corniolo senza il Forno Amadori sarebbe più povero perché il locale è diventato un centro di aggregazione della comunità ai piedi del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e punto di snodo per arrivare lungo la strada intercomunale Corniolo – Fiumicello al Giardino Botanico di Valbonella e in direzione del Parco nazionale, di San Paolo in Alpe, Campigna, Sasso, Fratta e al lago di Poggio Baldi, originato dalla frana del marzo 2010 sempre di più frequentato.

"Il nostro prodotto di punta – dice Bruno – è il pane montanaro che distribuiamo in tutta la Romagna ed in particolare nei negozi della catena Conad ma non solo, oltre a tutti i prodotti da forno dolci e salati. Facciamo 5 infornate di pane al giorno, lavorando 10 quintali di impasto quotidianamente. Siamo una bella e affiatata squadra di 10 persone. L’attività va bene, dà lavoro in un piccolo borgo di montagna a diverse persone. Un valore aggiunto per tutta la comunità di Santa Sofia per evitare un nuovo spopolamento".

Oscar Bandini