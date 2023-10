Ambientalisti contro il gasdotto: "La linea è inutile e obsoleta e passa attraverso zone sismiche"

Qual è l’utilità del gasdotto Snam ‘Linea Adriatica’ che attraverserà anche la provincia di Forlì-Cesena e, in particolare, anche le campagne di Forlì? Wwf, Legambiente e Comitato NoMegastore hanno le idee chiare e danno una risposta unanime "è un’opera inutile e dannosa". "Inutile perché l’uso del metano in questi anni sta calando – spiega Ornella Mordenti di Wwf Forlì-Cesena –, tanto che nel 2022 lo abbiamo pure esportato"; "Dannosa perché va ad attraversare zone dell’Appennino altamente sismiche – continua Francesco Occhipinti di Legambiente Forlì-Cesena –, anzi, passerà proprio attraverso tutti i centri colpiti da terremoti negli ultimi decenni".

Giovedì alle 20.30 si terrà un incontro pubblico dal titolo ‘C’è puzza di gas’ "per andare a informare i cittadini – spiegano gli esponenti del NoMegastore –. Vi è sempre carenza di informazioni quando arrivano progetti come questo". L’appuntamento è a a Palazzo Morattini Monsignani a Pievequinta, via Armellino 33.

L’opera avrà una lunghezza di 430 chilometri partendo da Sulmona arrivando fino a Minerbio. Attraverserà la provincia di Forlì-Cesena per un tratto di 46 chilometri. "Alla serata abbiamo invitato anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale – comunicano gli organizzatori–, ma al momento solo il vicesindaco ci ha risposto che non potrà essere presente. Del sindaco e degli altri assessori ancora non sappiamo nulla". Alla serata organizzata a Pievequinta, interverranno, oltre a Francesco Occhipinti e Ornella Modenti, Grazia Gardelli del comitato ‘No Tubo Romagna’ e Giuseppe Tadolini della ‘Campagna per il clima fuori dal fossile’. A moderare gli interventi sarà Sara Conficconi del comitato NoMegastore.

Matteo Bondi