‘Ambiente è Vita’ con Bernaroli

A favore della lista ‘Voltare Pagina’ e del candidato sindaco, Giorgio Bernaroli, arriva l’appello al voto da parte della segreteria regionale dell’associazione culturale e ambientale ‘Ambiente è Vita’ che invita i propri soci e simpatizzanti a votare per Bernaroli in occasione delle prossime elezioni amministrative di Bertinoro. In caso di vittoria l’associazione assicura un’assidua collaborazione con la nuova amministrazione comunale sia in campo ambientale "con lo studio e la realizzazione di una comunità energetica che sia fotovoltaica o eolica", sia in campo culturale "per realizzare un museo in cui collocare tutti i ritrovamenti archeologici di età romana a Fratta Terme, quelli etruschi a Panighina".

"Siamo un’associazione di area culturale di destra – afferma Enzo Tampieri della segreteria regionale –, fondata a suo tempo da un senatore del Movimento Sociale Italiano. Siamo pronti a mettere a disposizione i nostri esperti nel caso la lista di centrodestra ‘Voltare Pagina’ vinca, come auspichiamo, le prossime elezioni". Fra le attività proposte, sempre e solo in caso di vittoria, anche un convegno sulla presenza di Giosuè Carducci a Polenta e uno per ricordare Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, frequentatrice delle Terme di Fratta.

Matteo Bondi