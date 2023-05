‘Ambiente eè Vita’ sostiene la Pondini Il Psi non si schiera: voto secondo coscienza

La direzione nazionale dell’associazione ‘Ambiente eè Vita’ invita a votare la lista ‘Per il cambiamento candidato sindaco Francesca Pondini’ "per l’ampio spazio – commenta Giancarlo Sforza – riservato all’ambiente con la proposta del risparmio energetico, alle piante ornamentali da collocare nei terrazzi del centro città, al mantenimento della cultura boschiva, alla tutela delle piante secolari e per il rispetto dell’integrazione fra le comunità straniere presenti nel territorio comunale per riservargli i giusti spazi religiosi".

La federazione forlivese del Partito Socialista Italiano, invece, spiega che non si sono ravvisate le necessarie condizioni programmatiche e ideologiche per partecipare alla competizione elettorale in quanto "nessun programma elettorale proposto dalle liste civiche che competono poteva coniugarsi con il nostro pensiero, né soddisfare la nostra visione prospettica". Il segretario provinciale Vanessa Marchi ricorda che "la collocazione di socialisti non può essere a destra, anche nel caso di liste civiche qualora queste siano appoggiate apertamente da partiti della coalizione centrodestra. Invitiamo i compagni socialisti – conclude – a votare secondo coscienza".