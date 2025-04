Ambra ’sold out’ al Fabbri con ’Oliva Denaro’

È già sold out per ‘Oliva Denaro’, lo spettacolo interpretato da Ambra Angiolini che prenderà vita lunedì alle 21 sul palco del Diego Fabbri. Tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone e scritto dal regista Giorgio Gallione in collaborazione con l’attrice stessa, la rappresentazione riprende una storia vera: quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima che, dopo aver subito violenza, decise di rifiutare il cosiddetto ‘matrimonio riparatore’. Il romanzo di Ardone prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, riportando in vita quel tempo in cui la legge stabiliva che se l’autore del reato di violenza carnale avesse poi sposato la parte offesa, avrebbe automaticamente estinto la condanna.

Ormai adulta, Oliva narra la sua storia a ritroso, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore, dice no al sopruso di un matrimonio che non avrebbe fatto che amplificare il suo dolore. Una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore (tra padri e figlie, tra madri e figlie) e si insinua tra le ambiguità del desiderio. Ma Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Un cambiamento radicale, che porta il padre, inizialmente tradizionalista, a fidarsi di lei fino a dire "se tu inciampi io ti sorreggo", e la madre a spezzare le catene della sottomissione e della vergogna. Info: 0543.26355 e www.accademiaperduta.it.